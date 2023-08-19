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Deprem mi oldu? 19 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verileri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel depremleri anlık olarak paylaşıyor. Depremin gerçekleştiği konum, merkez üssü, enlem, boylam, derinliği ve zamanı dakika dakika açıklanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Ege Denizi - İzmir Körfez (İzmir kıyıları) merkezli 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem hissedenler ise son depremler listesine odaklandı. Peki Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 19 Ağustos Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (güncel)

12:24 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Deprem

Deprem

En son depremler
listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’in internet sitesinde yer alan
son depremler
listesinden öğrenilmekte. Son dakika İzmir'de 3.3 şiddetinde bir
deprem
meydana geldi. Depremin ardından bölgede bulunanlar detaylı bilgi sahibi olmak adına İzmir'de deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 19 Ağustos güncel
son depremler listesi
...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 19 AĞUSTOS 2023

Kandilli Rasathanesi’nin 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri paylaştığı son dakika depremler listesi şu şekilde...

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER (19 AĞUSTOS)

AFAD verilerine göre ise 3.3 şiddetindeki deprem saat 23:59'da yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi. İşte AFAD son depremler listesi...

Depremin Şiddeti Nasıl Ölçülür?

Bir deprem, merkez üssünden uzaklığa bağlı olarak farklı yoğunluklarda sarsıntıya neden olabilir. Buna depremin şiddeti denir. Depremin şiddetini tespit etmek için en yaygın kullanılan ölçek, değiştirilmiş Mercalli şiddet ölçeğidir.

Depremin büyüklüğü, deprem sonucu açığa çıkan enerji hakkında bilgi veren bir ölçüdür. Günümüzde depremlerin büyüklüğünü hesaplamak için yerel büyüklük, moment büyüklüğü, cisim dalgası büyüklüğü, yüzey dalgası büyüklüğü gibi farklı yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemler arasında en bilineni Richter ölçeği. Depremin yerel büyüklüğünün belirlenmesinde kullanılan Richter ölçeğinde depremin büyüklüğü, deprem sonucu oluşan ve sismograf cihazı tarafından kaydedilen sismik dalgaların genliği ile sismograf cihazının depremin merkezine uzaklığı dikkate alınarak hesaplanır.

Depremin büyüklüğü, ölçümün nerede yapıldığına bağlı olarak değişmez. Ancak bir deprem, merkez üssünden uzaklığa bağlı olarak farklı yoğunluklarda sarsıntıya neden olabilir. Buna depremin şiddeti denir. Depremin şiddeti, depremin insanlar ve yapılar üzerindeki etkilerine göre belirlenir. Yani depremin şiddeti, depremin büyüklüğü gibi matematiksel hesaplamalara dayanmaz; kişisel gözlemlere, hissedilen sarsıntıya ve deprem sonrasında oluşan hasar durumuna göre tahmin edilir.



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