AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Gemlik Körfezi'nde 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise İstanbul'da herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi.