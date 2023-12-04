Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 4 Aralık Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul'da deprem oldu.
SON DEPREM NERDE OLDU?
Bursa'da merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
AFAD saat 10.42'deki depremin derinliğini 8,98 kilometre olarak açıkladı.
Deprem Bursa'nın geneli ve İstanbul'un büyük bir kısmında da hissedildi.
İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı meydana gelmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Yerlikaya, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." dedi.