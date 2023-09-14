Son dakika deprem mi oldu sorusu yanıt arıyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yaşanan depremler son günlerinde gündem maddeleri arasında yer aldı. Bu noktada 14 Eylül son depremler listesi, yaşanan son depremleri görmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İşte detaylar...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

AFAD SON DEPREMLER SAYFASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın bugün yaşanan depremlerin şiddetlerini, saatlerini, derinliğini ve merkez üslerini paylaştığı son dakika depremler sayfası ise şöyle…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:







