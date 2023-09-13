Deprem bölgesi için yeni karar: Süre yıl sonuna kadar uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul depremi için en fazla risk taşıyan 15 ilçe belli oldu. 15 ilçe zemin sıvılaşma riskine göre belirlendi. İşte o ilçelerin listesi...