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Deprem bölgesi için yeni karar: Süre yıl sonuna kadar uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında süre yıl sonuna kadar uzatıldı.

10:17 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
İnşa faaliyetlerinde kullanılacak eşyanın ithalatına getirilen esneklik yıl sonuna uzatıldı.

İnşa faaliyetlerinde kullanılacak eşyanın ithalatına getirilen esneklik yıl sonuna uzatıldı.

Ticaret Bakanlığının Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Tebliğ, kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalat iznine ilişkin usul ve esasları belirliyor.



Depremlerin ardından yapılan düzenlemeyle, afet bölgesi ilan edilen yerler için enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerinin idamesi kapsamında ihtiyaç duyulan eşya için mevcut gümrük kıymetine bağlı kalmadan ithalat izni verilmesine imkan tanınmıştı.


Tebliğ değişikliğiyle, bu kapsamda İthalat Genel Müdürlüğüne tanınan ve 15 Eylül'de dolacak olan izin verme yetkisinin süresi 31 Aralık 2023'e uzatıldı.




#Ticaret Bakanlığı
#deprem
#inşaat
#afet bölgesi
#Resmi Gazete
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