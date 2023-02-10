Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi tüm Türkiye'de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD tarafından deprem sonrasında yaşanan can kayıpları ve hasarın boyutuna ilişkin açıklamalar yapılıyor. Deprem ölü ve yaralı sayısı ile yaşanan son gelişmeler haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMDE SON DURUM: 10 ŞUBAT 2023

AFAD Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin son bilançoyu açıkladı:

AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı.

"SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 18 bin 342 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 74 bin 242 vatandaşımız yaralanmıştır. 75 bin 780 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir. "

TSK UÇAĞI İLE 210 DEPREMZEDE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde evleri yıkılan ve bölgeden çıkmak isteyen 210 depremzede daha Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirildi. Vatandaşlar burada bekleyen yine Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait otobüslerle gidecekleri yerlere götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken evleri yıkılan ve bölgeden çıkmak isteyen depremzedeler Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla İstanbul’a getirildi. Vatandaşlar saat 03.00’te Kahramanmaraş’tan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi. Vatandaşlar burada hazır bekleyen otobüslerle gitmek istedikleri adreslere götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR GENÇ 96 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti. UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yoğunlaştırdı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Suriye uyruklu Fatma Karuş (26) ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Depremden 96 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.











