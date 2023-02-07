Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni ölü ve yaralı sayısını açıkladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 432 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını açıklayan Oktay, an itibarıyla bölgede sahada fiilen çalışan personel sayısının 24 bin 443 olduğunu açıkladı. Can kayıplarının teyit edildiğinin altını çizen Oktay, enkazdan kurtarılanların sayısının 8 bini geçtiğini ve yıkık bina sayısının ise 5 bin 775 olduğunu duyurdu.

Fuat Oktay, depremin ağır bilançosunu açıkladı. Oktay depreme ilişkin son durumu şu şekilde paylaştkıX “Tüm illerle ilgili notumu paylaşayım; Kahramanmaraş 530 kaybımız, yaralı 2 bin 900. Hatay 872 kaybımız ve 2 bin 666 yaralımız. Osmaniye 293 kaybımız, bin 315 yaralımız. Adıyaman 720 kaybımız, 400 yaralımız. Diyarbakır 92 kaybımız, 770 yaralımız. Şanlıurfa, 95 kaybımız, bin 791 yaralımız. Gaziantep, 481 kaybımız, 3 bin 890 yaralımız. Adana, 146 kaybımız, 2 bin 611 yaralımız. Malatya, 166 kaybımız, 3 bin 298 yaralımız. Bu arada Elazığ diye eklemiştik dün akşam 2 kaybımız ve 376 yaralımız söz konusu. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”