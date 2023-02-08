AFAD, saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını açıkladı. Tüm ülkede yoğun enkaz bırakan depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Enkaz çalışmaları sürerken, diğer yandan da vatandaşlar deprem bağışı için AFAD, Kızılay gibi kuruluşlara destek vermek için araştırmalar yapıyorlar. Kızılay ve AFAD deprem yardımı yapacaklar için hesap ve SMS numarasını paylaştı. İşte, AFAD ve Kızılay deprem bağışı SMS ve hesap bilgileri...