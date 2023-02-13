6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 16.55 itibarıyla 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DEPREMDE SON DURUM NE? (13 ŞUBAT 2023)

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.412 deprem meydana gelmiştir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233.320 personel ile 12.322 araç ve iş makinası görev yapmaktadır. SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 15.55 itibarıyla 29.605 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edilmiştir. 70 uçak, 167 Helikopter, 24 Gemi, 45 İHA, 9 Drone bölgede görev yapmaktadır.

Kızılay ve STK'lar tarafından depremden etkilenen bölgelere 319 seyyar/ mobil mutfak, 86 ikram aracı ve 33 seyyar/mobil fırın 83 Banyo/Çamaşır ünitesi sevk edilmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımıza çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtılmaktadır. Psikososyal destek hizmetleri için bölgeye 2.552 personel ve 384 araç sevk edilmiştir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saat 19.55'te düzenlenen basın toplantısında, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için deprem bölgesindeki tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak." ifadesini kullandı.





İHA'nın haberine göre Oktay, açıklamalarında bir milyon 200 binden fazla afetzedenin barınma ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti. Oktay, deprem bölgesinde enkazların kaldırılmadan önce savcılıklarca delillerin toplanmasının son derece kritik olduğunu belirterek "Bununla ilgili de tüm tedbirler alınmıştır." dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremlerle ilgili son gelişmeleri açıkladı. 230 bini aşkın hasarlı binanın tespit edildiğini ve tespit çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Oktay, “Artçı sarsıntılar devam ediyor. Belli bir süre de devam edecek. Hasar tespiti ile ilgili çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam ediyor. Şu anda da 6 bini aşkın uzman hasar tespit uzmanımız çalışmalarına devam ediyor. Toplam 230 bin binanın, hasar tespit ekiplerince incelendiğini, 966 bin 544 bağımsız birimin tamamı çalışılmış durumda. Hasarsız olan binalarda, ev sahibi vatandaşlarımızın yerleşebilmeleriyle ilgiliyse 108 bin bina, 550 bin dairenin hasarsız olduğu tespit edildi. 58 bin bina, 438 bin bağımsız birimde de az hasar tespit edilmiştir. Enkazlar kaldırılmadan önce savcılıklarca delillerin toplanması son derece kritik. Bununla ilgili de tüm tedbirler alınmıştır.” diye konuştu.

“YAKLAŞIK 5 BİN ADETLİK KONTEYNER KENTİN KURULMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Oktay, yurttaki tüm stokların bölgelere aktarıldığını ifade ederek, “Barınma çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2.6 milyona yakın battaniye bölgeye göndermiş durumdayız. Tüm bölgeyi desteklemeye çalışıyoruz. Türkiye’de var olan stoklar tamamen sahaya yönlendirildi. Yurt dışından gelen yardımlar ve sınır dışından satın alım süreçleri de tüm hızıyla devam edecek. Çadır ve konteyner kentlerin kurulum işleri de devam ediyor. Yaklaşık 5 bin adetlik konteyner kentin kurulma çalışmaları başladı. Toplam barınan afetzede vatandaşımız bir milyon 200 bin kişiyi bulmuştur. 400 bine yakın da kayıtlı tahliyemiz var” dedi.

“SAHİPSİZ 574 EVLADIMIZDAN 76'SI AİLELERİNE TESLİM EDİLMİŞ DURUMDA"

Kimsesiz depremzede çocukların ailelerinin bulunmasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Oktay, şöyle konuştu:

“Bugün itibarıyla 10 bin 600 ton odun ve 2 bin 100 ton kömür sahaya sevk edilmiş durumda. Bölgede haberleşmenin konusunda sıkıntı çeken bazı bölgelerimiz oldu. Operatörlerle görüşerek depremin olduğu andan itibaren tüm görüşmeleri ücretsiz olarak sağlayacaklar. 233 bin isimsiz kahraman hem merkezde hem sahada çalışıyor. Güvenlik tedbirleri artmış durumda. Refakatiz çocuklar konusunda son derece hassasız. Annesi ve babasını kaybeden çocuklarımızı sahipsiz bırakmak istemiyoruz. 574 evladımızdan 76’sı ailelerine teslim edilmiş durumda. 380 çocuğumuzun hastanede tedavisi devam ediyor. Sevgi evlerine yerleştirdiğimiz çocuk sayısı 118’dir. 503 çocuğumuzun kimlikleri belirlenmiş durumda geriye kalan 71’nin kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz. İnşallah bir an evvel kimliklerini tespit edip aileleriyle buluştururuz.”

Toplantıda, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve AFAD Başkanı Yunus Sezer yer aldı.

İSLAHİYE'DE 170. SAATTE SİBEL KAYA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, depremin 170. saatinde yaralı olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı Zaman Apartmanı’nda belirlenen bir noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sonuç verdi. Enkaz altında tepki veren 40 yaşındaki Sibel Kaya, AFAD ekipleri ve gönüllülerinin saatler süren çalışmalarının ardından depremin 170. saatinde enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

Enkaz altından çıkarılan Sibel Kaya hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ADIYAMAN'DA 166. SAATTE MUCİZE KURTULUŞ

Adıyaman’da enkaz altında kalan 60 yaşındaki kadın 166 sonra kurtarıldı.







