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Deprem olan illerde banka borçları silindi mi?
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sezer, 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütüldüğünü söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremden etkilenen 10 kentte TOKİ koordinasyonunda, inşaat sürecini başlatacaklarını belirterek "Hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip inşaat süreçlerini 10 ilde eş zamanlı başlatacağız" dedi. Devlet millet el ele depremin yaralarının sarıldığı şu günlerde vatandaşları mutlu edecek gelişme ise bankalardan geliyor. Türkiye Bankalar Birliği, depremlerden etkilenen banka müşterilerine yönelik ek tavsiye kararları aldı. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal kredi kart ücretleri 2023 için tahakkuk ettirilmeyebilecek, üye işyeri/POS kullanım ücretleri de bu yıl boyunca alınmayabilecek. Peki depremde vefat edenlerin banka borçları silindi mi? İşte haber detayları.
Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA sunduğu desteklerin yanı sıra depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarının silineceğini duyurdu. İş Bankası Grubu, depremlerde hayatını kaybeden müşterilerin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarının anapara dâhil olmak üzere silineceğini açıkladı. Banka ayrıca; bölgede üretim ve istihdam seferberliğini başlatmak için de ilk aşamada 10 milyar liralık kaynak ayırdığını duyurdu. Öte yandan İş Bankası gerçek kişiler ile KOBİ'lere verilen kredileri 6 ay faizsiz öteleme kararı aldı.
Bireysel ve kurumsal kredi kart ücretleri 2023 için tahakkuk ettirilmeyebilecek, üye işyeri/POS kullanım ücretleri de bu yıl boyunca alınmayabilecek.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), depremlerden etkilenen 5 il ve Gaziantep'in 2 ilçesindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin borçlarını 6 ay faizsiz öteleme yönünde tavsiye kararı aldı.
TBB'den yapılan açıklamada, birlik yönetim kurulunun deprem bölgesindeki çalışmaları görüştüğü, bölgede hemen her noktada müşteri taleplerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla fiziki şube, ATM, mobil şubeler ağı ile hizmet verildiğinin değerlendirildiği bildirildi.