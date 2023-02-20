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Depremde vefat edenlerin banka borçları siliniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Deprem bölgelerinde yaraların sarılması adına devlet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar büyük bir yardımlaşma seferberliğine imza atıyor. Devlet, depremzedelere barınma, taşınma ve kira yardımı yaparken, depremzedeler de bankaların, depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarını silmesi bekliyordu. Bu uygulama için bazı devlet bankalarının yanında özel bankalar da hayatını kaybeden vatandaşların banka borçlarını sildi. Peki hangi bankalar depremde vefat edenlerin kredi borçlarını sildi? İşte detaylar.

15:11 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem olan illerde banka borçları silindi mi?

Deprem olan illerde banka borçları silindi mi?

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sezer, 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütüldüğünü söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremden etkilenen 10 kentte TOKİ koordinasyonunda, inşaat sürecini başlatacaklarını belirterek "Hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip inşaat süreçlerini 10 ilde eş zamanlı başlatacağız" dedi. Devlet millet el ele depremin yaralarının sarıldığı şu günlerde vatandaşları mutlu edecek gelişme ise bankalardan geliyor. Türkiye Bankalar Birliği, depremlerden etkilenen banka müşterilerine yönelik ek tavsiye kararları aldı. Bu kapsamda bireysel ve kurumsal kredi kart ücretleri 2023 için tahakkuk ettirilmeyebilecek, üye işyeri/POS kullanım ücretleri de bu yıl boyunca alınmayabilecek. Peki depremde vefat edenlerin banka borçları silindi mi? İşte haber detayları.

Hangi banka borçlarını sildi?

Depremde hayatını kaybedenlerin banka borçlarını sildi mi?

Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA sunduğu desteklerin yanı sıra depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarının silineceğini duyurdu. İş Bankası Grubu, depremlerde hayatını kaybeden müşterilerin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarının anapara dâhil olmak üzere silineceğini açıkladı. Banka ayrıca; bölgede üretim ve istihdam seferberliğini başlatmak için de ilk aşamada 10 milyar liralık kaynak ayırdığını duyurdu. Öte yandan İş Bankası gerçek kişiler ile KOBİ'lere verilen kredileri 6 ay faizsiz öteleme kararı aldı.

Garanti BBVA
ise bölgede hayatını kaybeden bireysel müşterileriyle gerçek kişi ticari işletmelerinin kredi ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere sildiğini duyurdu. Banka ayrıca, depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerde bireysel borçları 6 ay, deprem bölgesindeki diğer illerde ise 1 ay ertelediğini açıkladı.
Depremde ölenlerin banka borcunu silen bankalar hangileri

Devlet bankaları depremde hayatını kaybedenlerin borçlarını sildi mi?

  • İş Bankası ve Garanti BBVA'nın başlattığı borç silme uygulamasına kamu bankalarından da destek geldi.
    Halkbank
    kredi geri ödemelerini faizsiz olarak ertelerken, deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm müşterilerinin kredi borçlarını da, anapara ve faizleriyle birlikte sileceğini açıkladı. Halkbank’ın deprem bölgesine desteği 16 milyar liraya ulaştı.
  • Deprem bölgesine 12 milyar lira nakdi yardımda bulunan ve borçları da erteleyen
    Vakıfbank
    , hayatını kaybeden bireysel ve ticari borçlarının ana para ve faizlerle birlikte sileceğini açıkladı. Vakıfbank’ın toplam desteği ise 21 milyar lira oldu. Yine bir diğer kamu bankası
    Ziraat Bankası
    da depremde hayatını kaybeden müşterilerinin banka borçlarını silme kararı aldıklarını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği, depremlerden etkilenen banka müşterilerine yönelik hangi kararları aldı?

Bireysel ve kurumsal kredi kart ücretleri 2023 için tahakkuk ettirilmeyebilecek, üye işyeri/POS kullanım ücretleri de bu yıl boyunca alınmayabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), depremlerden etkilenen 5 il ve Gaziantep'in 2 ilçesindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin borçlarını 6 ay faizsiz öteleme yönünde tavsiye kararı aldı.

TBB'den yapılan açıklamada, birlik yönetim kurulunun deprem bölgesindeki çalışmaları görüştüğü, bölgede hemen her noktada müşteri taleplerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla fiziki şube, ATM, mobil şubeler ağı ile hizmet verildiğinin değerlendirildiği bildirildi.

  1. Hizmet ağının kısa sürede daha da genişletilmesi için kullanılabilir durumda olan şubelerin yeniden faal hale getirilmesi yönünde yapılan teknik çalışmalar ile geçici hizmet birimlerinin oluşturulması konusunda iş birliği imkanlarının konuşulduğu aktarılan açıklamada, depremden etkilenen müşterilere yönelik tavsiye niteliğinde bazı ek tavsiye kararları alındığı belirtildi. Alınan tavsiye kararlarına göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelere 6 Şubat'tan önce kullandırılan ve 31 Ağustos'a kadar vadesi gelen mevcut kredi borçları, taksitleri ve gayrinakdi kredi komisyonları 6 ay faizsiz ertelenebilecek.
  2. Kayıp/zayi POS cihazlarına ilişkin üye işyerlerinden herhangi bir tahsilat yapılmayabilecek. Ayrıca, bankacılık hizmet komisyonu da alınmayabilecek.
  3. Bireysel ve kurumsal kredi kart ücretleri 2023 için tahakkuk ettirilmeyebilecek. Üye işyeri/POS kullanım ücretleri de 2023 boyunca alınmayabilecek.
  4. Haciz, icra, takip gibi idari uygulamalarla ilgili; tüm alacaklar için takip başlatılmayabilecek, haciz uygulanmayabilecek ve icra satış işlemleri yapılmayabilecek.
  5. Yapılandırılmış alacaklarda ödeme süreleri faizsiz olarak ertelenebilecekken, tahliye kararı uygulanmayabilecek ve taahhüdü ihlal şikayetinde bulunulmayabilecek. Ayrıca borçlunun talebi halinde daha önce başlatılmış takipler durdurulabilecek ve satış günü alınmış dosyalarda satışlar ertelenebilecek.
  6. Takipte olan alacaklı müşteriler için yapılan otomatik tahsilat durdurulabilecek. Müşteri hesaplarında bulunan takip blokeleri de kaldırılabilecek.
  7. Vadesi geçen krediler için idari yollarla da olsa aktif bir tahsilat çabası girişiminde bulunulmayabilecek. Henüz takip hesaplarına intikal etmemiş, kredi geri ödemelerini zamanında yapamayan ve yapamayacağı öngörülen müşterilere yönelik de iletişim ve tahsilat faaliyetleri durdurulabilecek.
  8. Tavsiye kararlarına göre, deprem bölgesinde yer alan diğer illerdeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin kredi borçları/taksitleri ve gayrinakdi kredi komisyonları 1 ay faizsiz olarak ertelenebilecek.
  9. Kapsam dışında kalan, deprem bölgesinde yer alan ve depremden zarar gören müşterilerin talep etmesi ve zarar gördüklerini belgelendirmeleri halinde de müşteri bazında değerlendirilmek üzere, mevcut kredi borçları ve taksitlerine erteleme imkanı sunulabilecek.
  10. Depremde vefat eden bireysel ve gerçek kişi ticari müşterilerin kredi borçları, krediye konu sigorta ödemeleri kredi borcuna mahsup edilerek kalan borçlar da silinebilecek.


#deprem
#banka borçları
#iş bankası
#Garanti BBVA
#Halkbank
#Ziraat Bankası
1 saat önce
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Depremde vefat edenlerin banka borçları siliniyor
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