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Deprem yıkılan köylerde evler ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Osmaniye'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz" dedi. Erdoğan ayrıca, 'Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yapılacak konutlara ilişkin, “458 bin bina acil yıkılacak. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız. Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141 köy evi yapılacak. Kahramanmaraş'ta 12 bin135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek.” dedi.