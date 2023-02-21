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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köylerimizi 1 yıl içinde ayağa kaldıracağız

Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar verdiği Osmaniye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız.” dedi.

16:19 . 21/02/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Deprem yıkılan köylerde evler ne zaman yapılacak?

Deprem yıkılan köylerde evler ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Osmaniye'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz" dedi. Erdoğan ayrıca, 'Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.' ifadelerini kullandı.

Depremde yıkılan köylerdeki evler ne zaman yapılacak, teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yapılacak konutlara ilişkin, “458 bin bina acil yıkılacak. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız. Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141 köy evi yapılacak. Kahramanmaraş'ta 12 bin135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek.” dedi.



#cumhurbaşkanı erdoğan
#deprem
#Depremde yıkılan köylerdeki evler
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köylerimizi 1 yıl içinde ayağa kaldıracağız
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