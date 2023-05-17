Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 40 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. 100 binin üzerinde bina ağır hasarlı. Bazı vatandaşlar o bölgede sağlanan barınma imkanlarından yararlanırken bazıları da farklı illere göç etmeye başladı. İşini, işyerini, eşini, dostunu kaybedenlere maddi, manevi destek olabilmek için kamu kurumları birçok önlem açıklamıştı. İŞKUR, son verileri açıkladı, deprem bölgesinde nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sayısı, ödenen rakam belli oldu.

6 Şubat depremlerinden sonra, 22 Şubat’ta deprem bölgesindeki işverenlere ve çalışanlara destek olmak için kararlar alınmıştı. Hürriyet’te yer alan habere göre, pandemi döneminde çalışanlara ve işyerlerine verilen desteklerin tamamı, deprem bölgesinde de uygulanmaya başlandı.

Buna göre, depremden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerde işverenlere, çalışanları için kısa çalışma ödeneği; depremden dolayı işini kaybedenlere de nakdi ücret desteği ödeneğinden yararlanma imkânı tanındı. Ayrıca işverenlere, çalışanları işten çıkarma yasağı da getirildi. Bu desteklerin de İŞKUR kapsamındaki, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına karar verildi.

Depremzedelere Kısa çalışma ödeneği ne kadar verildi?

Kısa çalışma ödeneği kapsamında, depremden etkilenerek çalışma sürelerini azaltan veya tamamen durduran işyerlerinde çalışanlara günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödendi. Benzer şekilde deprem bölgesinde işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılan veya işten çıkarılan, işsizlik maaşı alamayan çalışanlara da günlük 133.44 lira, aylık da 4 bin lira İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödendi.

Kısa çalışma ödeneğine kaç kişi başvuruda bulundu?

İŞKUR, İşsizlik Sigortası Fonu’nun, şubat-mart-nisan verilerini açıkladı ve deprem bölgesinde desteklerden yararlanan kişi sayısı ve bu kişilere Fon’dan ödenen tutarlar da belli oldu. Buna göre de depremin olduğu şubat ayında, kısa çalışma ödeneği için deprem bölgesindeki işyerlerinden 80 bin 446 çalışan için başvuru yapıldı ve bu kapsamda İşsizlik Fonu’ndan 229.9 milyon TL ödendi. Mart ayında ise kısa çalışma ödeneğine başvuru sayısı 100 bin 217 çalışana yükseldi, bu çalışanlar için işverenlere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenen tutar 387.3 milyon TL oldu. Nisan ayında ise kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışan sayısı 74 bin 802’e düşerken, bu kişiler için de Fon’dan 266.8 milyon TL maaş ödendi.

Nakdi ücret desteği ne kadar veriliyor?