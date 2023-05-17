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Depremzedelere verilen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret yardım desteği belli oldu

İŞKUR, İşsizlik Sigortası Fonu’nun, şubat-mart-nisan verilerini açıkladı ve deprem bölgesinde desteklerden yararlanan kişi sayısı ve bu kişilere Fon’dan ödenen tutarlar da belli oldu. Buna göre de depremin olduğu şubat ayında, kısa çalışma ödeneği için deprem bölgesindeki işyerlerinden 80 bin 446 çalışan için başvuru yapıldı. İşte depremzedelere veren sosyal desteklere ilişkin detaylar.

10:54 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kısa çalışma ödeneği

Kısa çalışma ödeneği

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 40 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. 100 binin üzerinde bina ağır hasarlı. Bazı vatandaşlar o bölgede sağlanan barınma imkanlarından yararlanırken bazıları da farklı illere göç etmeye başladı. İşini, işyerini, eşini, dostunu kaybedenlere maddi, manevi destek olabilmek için kamu kurumları birçok önlem açıklamıştı. İŞKUR, son verileri açıkladı, deprem bölgesinde nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sayısı, ödenen rakam belli oldu.

6 Şubat depremlerinden sonra, 22 Şubat’ta deprem bölgesindeki işverenlere ve çalışanlara destek olmak için kararlar alınmıştı. Hürriyet’te yer alan habere göre, pandemi döneminde çalışanlara ve işyerlerine verilen desteklerin tamamı, deprem bölgesinde de uygulanmaya başlandı.

Buna göre, depremden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerde işverenlere, çalışanları için kısa çalışma ödeneği; depremden dolayı işini kaybedenlere de nakdi ücret desteği ödeneğinden yararlanma imkânı tanındı. Ayrıca işverenlere, çalışanları işten çıkarma yasağı da getirildi. Bu desteklerin de İŞKUR kapsamındaki, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına karar verildi.

Depremzedelere Kısa çalışma ödeneği ne kadar verildi?

Kısa çalışma ödeneği kapsamında, depremden etkilenerek çalışma sürelerini azaltan veya tamamen durduran işyerlerinde çalışanlara günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödendi. Benzer şekilde deprem bölgesinde işvereni tarafından ücretsiz izne çıkarılan veya işten çıkarılan, işsizlik maaşı alamayan çalışanlara da günlük 133.44 lira, aylık da 4 bin lira İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödendi.

Kısa çalışma ödeneğine kaç kişi başvuruda bulundu?

İŞKUR, İşsizlik Sigortası Fonu’nun, şubat-mart-nisan verilerini açıkladı ve deprem bölgesinde desteklerden yararlanan kişi sayısı ve bu kişilere Fon’dan ödenen tutarlar da belli oldu. Buna göre de depremin olduğu şubat ayında, kısa çalışma ödeneği için deprem bölgesindeki işyerlerinden 80 bin 446 çalışan için başvuru yapıldı ve bu kapsamda İşsizlik Fonu’ndan 229.9 milyon TL ödendi. Mart ayında ise kısa çalışma ödeneğine başvuru sayısı 100 bin 217 çalışana yükseldi, bu çalışanlar için işverenlere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenen tutar 387.3 milyon TL oldu. Nisan ayında ise kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışan sayısı 74 bin 802’e düşerken, bu kişiler için de Fon’dan 266.8 milyon TL maaş ödendi.

Nakdi ücret desteği ne kadar veriliyor?

Depremde işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan veya işten çıkartılan çalışanlardan 51 bin 757 kişi nakdi ücret desteği için şubat ayında İŞKUR’a başvurdu ve bu kişilere Fon’dan 138.3 milyon TL ücret ödendi. Mart ayında ise nakdi ücret desteğine başvuran çalışan sayısı 71 bin 131’e çıktı ve bu kişilere 286.9 milyon TL ödendi. Nisan ayında ise nakdi ücret desteğinden yararlanan sayısı 57 bin kişi oldu, bu kişilere de Fon’dan 216.9 milyon lira ödeme yapıldı. İŞKUR’un açıkladığı Nisan ayı verilerine göre deprem bölgesinde 131 bin 827 çalışan için kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği olmak üzere 483.7 milyon TL ödendi.

İşsizlik parası nasıl alınır, kimler alır, şartları neler? İşte işsizlik maaşı bilinmesi gerekenler
İşsizlik parası nasıl alınır, kimler alır, şartları neler? İşte işsizlik maaşı bilinmesi gerekenler

TÜİK, Ocak-Mart arası dönemi kapsayan yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. İşsizlik oranı ilk çeyrekte 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşyeri tarafından çıkartılan kişiler İŞKUR üzerinden işsizlik maaşına başvuruda bulunabilmekte. 2023 yılı asgari ücrete yapılan zam sonrası işsizlik ödeneği tutarı da arttı. İşsizlik maaşı alma hakkı bulunanların, başvurularını 30 gün içinde yapmaları gerekir. Peki İŞKUR işsizlik maaşları ne kadar? İşsizlik parası nasıl alınır kimler alır şartları neler? İşte işsizlik maaşının bilinmesi gerekenleri.

#Kısa çalışma ödeneği
#nakti ücret desteği
#depremzede yardım
1 saat önce
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