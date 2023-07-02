Depremzedelere konutlar ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşa edilen 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettiklerini, evleri hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına devam edilen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki örnek dairelerden görüntüleri paylaştı.
Depremzedelere konutlar ne zaman teslim edilecek?
Deprem bölgelerinde yapılacak konutlarla ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim, Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" dedi.
Deprem bölgesinde hız kesmeden kalıcı konut inşa çalışmalarına devam edildiğini belirten Özhaseki, "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hangi ilde ne kadar deprem konutu yapılacak?
- Kahramanmaraş genelinde 77 bin 57 konut ve 30 bin 310 köy evi yapılarak afetzedelere teslim edilecek.
- Malatya kent genelinde afetzedeler için toplamda 70 bin 1 konut inşa edilecek.
- Adıyaman’da Toplamda 49 bin 934 konut ve 23 bin 640 köy evi yapılacak.
- Şanlıurfa'da 8 bin 3 konut ile 3 bin köy evi, Kilis'te ise 1854 konut ve 2 bin 628 köy evi yapılacak.