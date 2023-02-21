Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

Deprem nedeniyle işsiz kalanlara ne kadar işsizlik parası verilecek?

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 40 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. 100 binin üzerinde bina ağır hasarlı. Depremlerden etkilenen 11 ildeki TOKİ taksit ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi. Depremde vefat eden vatandaşların kredi borçları siliniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı deprem nedeniyle işini kaybedip işsiz olanlara yönelik sosyal destek ödemesi yapıyor. Bu desteklerden biri de 6 bin TL’ye varan işsizlik maaşı. Peki işsizlik maaşı alma şartları neler? Halen işsizlik maaşı alanlar mart ayı ödemelerini erken mi alacak?

09:22 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Depremzedelere ne kadar işsizlik maaşı verilecek?

Depremzedelere ne kadar işsizlik maaşı verilecek?

Depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için yardımlar aralıksız devam ederken sosyal güvenlik boyutunda da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu kapsamda önemli düzenlemeleri devreye aldı. Öte yandan mevcut yasalar çerçevesinde sağlanan haklar da var. İşte merak edilenler.

Depremzedelere ne kadar işsizlik maaşı verilecek?

Depremde işini kaybedip işsiz kalanlar son 3 yılda en az 600 gün primi varsa, 600-899 günü varsa 6 ay, 900-1079 günü varsa 8 ay, 1080 günü varsa 10 ay işsizlik maaşı alabilecek. Ayrıca bu kişiler devlet destekli sağlık hizmetinden yararlanabilecek. İşsizlik maaşı en az 3 bin 12 lira, en yüksek 6 bin 25 lira. Halen işsizlik maaşı alanlara da ödemeleri erken yapılacak. Şubat ayı ödemeleri ayın 15’inde yapılmıştı. Mart ayı ödemesi 21 Mart’ta, nisan ödemesi de 19 Nisan’da yapılacak.

Deprem destek ödemeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine hangi destekleri açıkladı?

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada depremzedelere verilecek destekleri tek tek açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı deprem destekleri:
  • Depremlerden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay süreyle erteledik.
  • Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor.
  • İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik.
  • Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik.
  • Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.
  • İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz.
  • 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık.
  • Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik.
  • Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz.
  • Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz.

Kalıcı deprem konutları nasıl yapılacak? Bakan Murat Kurum açıkladı
Kalıcı deprem konutları nasıl yapılacak? Bakan Murat Kurum açıkladı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespitinin yapıldığını, 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığını bildirdi. 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütülürken yeni kalıcı deprem konutlarına ilişkin açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Murat Kurum, deprem bölgesine ilk etapta 250 bin konutun yapılacağını, yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi. Kurum, kalıcı deprem konutlarının nereye yapılacağına ilişkin de konuştu. Peki yeni yapılacak deprem konutları nereye yapılacak? Yeni deprem konutlarının yapımına ne zaman başlanılacak?


#İşsizlik maaşı
#İşsizlik maaşı şartları
#Deprem
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
28 dakika önce
default-profile-img
Deprem nedeniyle işsiz kalanlara ne kadar işsizlik parası verilecek?
Bakanlıktan depremzede çocuklara ilişkin açıklama
İtalya kuraklıkla karşı karşıya
Galatasaray'ın Arsen Zakharyan teklifi ortaya çıktı: Oyuncu Türkiye'ye geldi
Hatay'da sağlık personeli gelen asılsız ihbarlara tepki gösterdi: İşimizi yapamaz olduk
Deprem olan illerde İŞKUR tarafından TYP ile 20 bin işçi alımı yapılacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.