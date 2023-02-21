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Depremzedelere ne kadar işsizlik maaşı verilecek?
Depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için yardımlar aralıksız devam ederken sosyal güvenlik boyutunda da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu kapsamda önemli düzenlemeleri devreye aldı. Öte yandan mevcut yasalar çerçevesinde sağlanan haklar da var. İşte merak edilenler.
Depremde işini kaybedip işsiz kalanlar son 3 yılda en az 600 gün primi varsa, 600-899 günü varsa 6 ay, 900-1079 günü varsa 8 ay, 1080 günü varsa 10 ay işsizlik maaşı alabilecek. Ayrıca bu kişiler devlet destekli sağlık hizmetinden yararlanabilecek. İşsizlik maaşı en az 3 bin 12 lira, en yüksek 6 bin 25 lira. Halen işsizlik maaşı alanlara da ödemeleri erken yapılacak. Şubat ayı ödemeleri ayın 15’inde yapılmıştı. Mart ayı ödemesi 21 Mart’ta, nisan ödemesi de 19 Nisan’da yapılacak.