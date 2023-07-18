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2023-24 Süper Lig fikstür: Yeni sezon derbi maç tarihleri belli oldu mu?

Süper Lig fikstürü kura çekimi sonrası belli olacak. Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 2023-2024 sezonu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbi maç tarihleri futbolseverlerin takibinde. Fikstür çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilk maçı hangi takımlar ile oynayacağı, ilk derbi maçı tarihi gibi bilgiler netleşecek. Peki yeni sezon derbi maç tarihleri ne zaman oynanacak?

11:31 . 18/07/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maç tarihleri

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maç tarihleri

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu fikstür çekimi için araştırmalar hız kazandı. Yeni sezon öncesinde derbilerin hangi haftalarda oynanacağı ilk maçın hangi takıma karşı oynanacağı gibi bilgiler futbolseverler tarafından araştırılıyor.

2023-2024 fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 2023-2024 fikstür çekimi 18 Temmuz Salı günü saat 19:30'da Beykoz Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Fikstür çekimi yayıncı kuruluş beIN SPORTS 1 HD ekranından yayımlanacak.

Yeni sezon ligler ne zaman başlayacak?

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

2023-2024 sezonu derbi maç tarihleri belli oldu mu?

2023-2024 sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi bugün saat 19:30'da yapılacak. Derbi tarihleri ise kura çekimi sonrası belli olacak. Süper Lig’te yeni sezonun maç takvimi netleşir netleşmez, yeni fikstür burada yer alacaktır.

Süper Lig 2022-2023 sezonu derbi tarihleri

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi aralarında oynayacağı maçlar şöyle olmuştu:

Süper Lig'de ilk yarının derbi takvimi

4. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. Hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. Hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. Hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

18. Hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

2. yarı derbi tarihleri

23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

27. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

29. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

32. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

34. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

37. Hafta: Galatasaray- Fenerbahçe

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