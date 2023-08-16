Yeni eğitim - öğretim dönemine kısa bir süre kala sınıfta kalma ve devamsızlık affıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenci affından sınıfta kalmaya önemli konulara değindi. Peki, sınıfta kalma geri mi geldi? Devamsızlık affı kalktı mı?

LİSELERDE DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönemde liselerde sınıf tekrarının yeniden uygulanacağını açıkladı. Bakan Tekin'in 'Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz.' açıklamalarının ardından lise devamsızlık hakkı ile iligili araştırmalar hızlandı. Buna göre lisede devamsızlık hakkı, özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Özürlü (raporlu) devamsızlık hakkı ise 20 gün olmaktadır. Toplamda 30 günlük bir devamsızlık hakkı tanınır.

SINIFTA KALMA VAR MI?

Lisede sınıf tekrarı hakkında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklama yaptı. Bakan Tekin, Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak.” dedi.







