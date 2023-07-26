Ev hanımları, emeklilik için SGK'ya prim yatırabilirler. Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi yolda. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında tutulacak. Ev hanımlarına emeklilik için çalışmalar başlarken primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacak. Ev kadınlarına erken emeklilik için devletin yıllık prim desteği 17.160 TL civarında olacak. SGK'ya prim yatıran ev hanımları, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 gün prim ödemesini tamamladıklarında emekli olabiliyorlar. Peki ev hanımılarına emeklilik şartları neler? Emekli olacak ev hanımları aylık ne kadar prim ödeyecek? Ev hanımlarına emeklilikte devlet desteği ne kadar? Ev kadınlarına emeklilik şartları neler, başvurusu ne zaman başlayacak? İşte detaylar.