Hibe desteği ne kadar oldu?
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere yönelik destekleri rakamlarla açıkladı.
KOOPDES hibe desteği ne kadar, kaç TL?
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından hibe desteklerinin artırıldığını açıkladı. Bolat açıklamasında, "Bu kapsamda; 2023 yılının ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncelleme ile alım desteklerinin üst sınırları %100, istihdam desteklerinin üst sınırları yaklaşık %33 oranında arttırılmış; mal alım desteğinin üst sınırı 400.000-TL’ye, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60.000-TL’ye, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274.000-TL’ye yükseltilmiştir" ifadelerini kullandı.
KOOPDES destek programına başvurular ne zaman başlayacak?
Destek Programına ilişkin başvurular 14 Ağustos 2023 tarihlerine kadar Ticaret İl Müdürlüklerimize yapılabilmektedir."