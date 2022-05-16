DGS başvuruları 2022: DGS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

DGS başvuru ekranı adayların gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün ÖSYM takvimi ile başlayan Dikey Geçiş Sınavı başvuru süreci devam ediyor. Bu noktada son tarih merak edilirken başvurusunu henüz tamamlamamış olan adaylar DGS başvurusu nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuruları 13 Mayıs Cuma günü başladı ve 23 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek. Geç başvurular ise 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

DGS 2022 KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) kılavuzu yayınlandı.

DGS KILAVUZU 2022

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar, yayınlandığı zaman Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

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Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti 2022 yılı için 190 lira olarak belirlendi.

2022 DGS SINAVI NE ZAMAN?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.