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DGS ek tercih yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM sonuç sayfasında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri 9 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında alınırken gözler DGS ek tercih sonuçlarına çevrildi. DGS ek tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden adayların erişimine açıldı. İşte 2023 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı...

10:01 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme Sonuçları

2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme Sonuçları

2023 DGS ek tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adayların erişimine açılmıştı. Buna göre 29 Eylül'de başlayan DGS ek tercihleriyle birlikte birçok ön lisans mezunu öğrenci, lisans eğitimi alabilmek için üniversite tercihi 4 Ekim’e kadar yaptı. Şimdi gözlere DGS ek tercih yerleştirme sonuçlarında. Peki, 2023 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS tercih sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak sorgulanabilecek.

DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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#dgs ek tercih sonuçları
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