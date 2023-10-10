2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme Sonuçları
2023 DGS ek tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adayların erişimine açılmıştı. Buna göre 29 Eylül'de başlayan DGS ek tercihleriyle birlikte birçok ön lisans mezunu öğrenci, lisans eğitimi alabilmek için üniversite tercihi 4 Ekim’e kadar yaptı. Şimdi gözlere DGS ek tercih yerleştirme sonuçlarında. Peki, 2023 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
29 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
DGS tercih sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?
DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak sorgulanabilecek.
DGS ek yerleştirme kayıtları ne zaman yapılacak?
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 13-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 13-16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.