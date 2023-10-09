ÖSYM tercih kılavuzu, adayların tercihlerini yaparken kullanacakları önemli bir kaynaktır. Kılavuzu dikkatlice incelemek ve tercihlerini yaparken kılavuzdaki bilgilere göre hareket etmek önemlidir. KPSS 2023/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine alınacak olan sözleşmeli personel alımı için Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans kadroları için pozisyonlar ve tercih işlemleri başladı. Peki KPSS 2023/6 tercihleri nasıl yapılır?

2023 KPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS 2023/6 tercihleri, 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabileceklerdir.

KPSS tercih kılavuzu bilgileri

Kılavuzda yer alan bilgiler şunlardır:

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları

Kadro ve pozisyonların unvanları, sınıfları, dereceleri ve nitelikleri

Tercih edilecek kadro ve pozisyonların puan türü ve taban puanları

Tercihlerin nasıl yapılacağı

Tercih kılavuzu, adayların tercihlerini yaparken kullanacakları önemli bir kaynaktır. Kılavuzu dikkatlice incelemek ve tercihlerini yaparken kılavuzdaki bilgilere göre hareket etmek önemlidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları

Tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekildedir: Kılavuzda, kamu kurum ve kuruluşlarının açık olan kadro ve pozisyonları listelenmiştir. Kadro ve pozisyonlar, unvan, sınıf, derece ve niteliklerine göre gruplandırılmıştır.

Kadro ve pozisyonların unvanları, sınıfları, dereceleri ve nitelikleri

Kılavuzda, her kadro ve pozisyon için ayrı ayrı unvan, sınıf, derece ve nitelikler belirtilmiştir. Unvan, kadro veya pozisyonun adıdır. Sınıf, kadro veya pozisyonun kariyer hiyerarşisinde bulunduğu yerdir. Derece, kadro veya pozisyonun maaş ve özlük haklarında belirleyici olan bir unsurdur. Nitelikler, kadro veya pozisyona atanabilmek için gereken şartlardır.

Tercih edilecek kadro ve pozisyonların puan türü ve taban puanları

Kılavuzda, her kadro ve pozisyon için ayrı ayrı puan türü ve taban puanlar belirtilmiştir. Puan türü, adayın hangi sınavda elde ettiği puanla tercih edebileceğini göstermektedir. Taban puan, o kadro veya pozisyona yerleşmek için gerekli olan en düşük puanı göstermektedir.

Ortaöğretim meslek grupları nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yapılacak olan sözleşmeli personel alımı kapsamında Ortaöğretim mezunlarına ayrılan kadrolar arasında Temizlik, Aşçı, Bulaşıkçı, Şoför, Elektrik-Elektronik meslek grupları yer alıyor.

Önlisans meslek grupları nedir?

KPSS 2023/6 tercihleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak sözleşmeli personel alımı kapsamında Önlisans mezunları için ayrılan meslek grupları arasında Büro Personeli ve Korume ve Güvenlik Görevlisi personelleri yer alıyor.

Lisans meslek grupları nedir?

Lisans mezunları için ayrılan meslek grupları arasında Büro Personeli yer alıyor. Bu meslek gruplarından mezun olunması gereken bölümler ve aranan şartlar aranan nitelik kodları arasında yer alıyor.

KPSS tercihleri nasıl yapılacak?

Kılavuzda, tercihlerin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabileceklerdir.

Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

Tercih yaparken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemlidir:

Adayın puanı ve başarı sıralaması

Kadro ve pozisyonun nitelikleri

Kadro ve pozisyonun bulunduğu yer

Kadro ve pozisyonun maaş ve özlük hakları

Adayların, tercihlerini yaparken kendi puanları ve başarı sıralamalarını dikkate almaları önemlidir. Adayların, tercih edecekleri kadro ve pozisyonların niteliklerini de dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Kadro ve pozisyonun bulunduğu yer ve maaş ve özlük hakları da tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardır.







