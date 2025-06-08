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DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: DGS ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM takvimi

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: DGS ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM takvimi

15:058/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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DGS geç başvuruları ne zaman?
DGS geç başvuruları ne zaman?

Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi amacıyla düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için normal başvuru süreci 2 Haziran itibarıyla sona erdi. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise gözler ÖSYM’nin belirlediği geç başvuru gününe çevrildi. Binlerce adayın yakından takip ettiği geç başvuru tarihi ve detayları haberimizde...

DGS başvurusunu kaçıranlar dikkat! ÖSYM'nin takvimine göre 21 Mayıs–2 Haziran arasında alınan başvuruları kaçıran önlisans mezunları için ikinci şans kapıda. Lisans programlarına geçiş için büyük önem taşıyan DGS’ye katılmak isteyen adaylar, geç başvuru tarihine kilitlenmiş durumda. Peki, geç başvuru ne zaman yapılacak?

DGS GEÇ BAŞVURU 2025 TARİHİ NE ZAMAN?

DGS geç başvuru işlemleri 13 Haziran 2025 saat 23:59'a kadar sürecek.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir. Bundan dolayı DGS geç başvuru ücreti 1.475 TL olacak.

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DİKEY GEÇİŞ SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

DGS 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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