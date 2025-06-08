DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2025: DGS ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? ÖSYM takvimi

DGS başvurusunu kaçıranlar dikkat! ÖSYM'nin takvimine göre 21 Mayıs–2 Haziran arasında alınan başvuruları kaçıran önlisans mezunları için ikinci şans kapıda. Lisans programlarına geçiş için büyük önem taşıyan DGS’ye katılmak isteyen adaylar, geç başvuru tarihine kilitlenmiş durumda. Peki, geç başvuru ne zaman yapılacak?

DGS GEÇ BAŞVURU 2025 TARİHİ NE ZAMAN?

DGS geç başvuru işlemleri 13 Haziran 2025 saat 23:59'a kadar sürecek.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir. Bundan dolayı DGS geç başvuru ücreti 1.475 TL olacak.

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DİKEY GEÇİŞ SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

DGS 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?