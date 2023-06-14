DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?
DGS başvuruları 29 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM takvimi ile DGS geç başvuruları 13 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşti.
DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK? 2023 DGS GEÇ BAŞVURU SON SAATİ KAÇ? DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI
DGS geç başvuruları, 13 Haziran Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Adayların sisteme eriştiği bu saatten itibaren, 13 Haziran Salı gününün bitimine yani saat 23.59'a dek geç başvuru yapılabilecek. Ancak son saatlerde sistem yoğun olabileceğinden dolayı başvuruların son saatlere bırakılmaması tavsiye edilmektedir.
2023 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM'nin 2023 yılı için belirlediği DGS geç başvuru ücreti 405 TL'dir.
2023 DGS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.
DGS sınavı bu sene 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.