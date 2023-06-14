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2023 DGS geç başvuru ekranı

ÖSYM’nin gerçekleştirdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geç başvuru tarihleri 5 Haziran'a kadar sınav başvurusunu yapamayan ön lisans mezunları tarafından merak ediliyor. DGS'ye girerek ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar yüzde 50 daha fazla ücret ödeyerek geç başvuru yapabilecekler. Peki, DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? DGS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır, son başvuru saati kaç? İşte DGS geç başvuru ekranı ve detaylar.

15:06 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

DGS başvuruları 29 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. ÖSYM takvimi ile DGS geç başvuruları 13 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşti.

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK NE ZAMAN BİTECEK? 2023 DGS GEÇ BAŞVURU SON SAATİ KAÇ? DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI

DGS geç başvuruları, 13 Haziran Salı günü saat 10.00'da başlayacak. Adayların sisteme eriştiği bu saatten itibaren, 13 Haziran Salı gününün bitimine yani saat 23.59'a dek geç başvuru yapılabilecek. Ancak son saatlerde sistem yoğun olabileceğinden dolayı başvuruların son saatlere bırakılmaması tavsiye edilmektedir.

2023 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin 2023 yılı için belirlediği DGS geç başvuru ücreti 405 TL'dir.

2023 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.

DGS sınavı bu sene 16 Temmuz 2023 Pazar günü yapılacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.




#DGS
#ÖSYM
#ön lisans
#lisans eğitimi
2 saat önce
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