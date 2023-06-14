ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimini göre 3 oturum olarak uygulanacak YKS, TYT ve AYT sınavlarının tarihleri belli oldu. 8-23 Mart tarihlerinde başvurusunu tamamlayan milyonlarca aday bu hafta sonu YKS’ına girecek. Bu kapsamda Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) tarihleri de öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yerini alıyor. Peki YKS - TYT - AYT sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ÖSYM YKS sınav takvimi.