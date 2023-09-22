İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlandı. Peki DGS'de kayıt yaptırmayanlar ne yapacak? DGS ek tercih tarihi belli oldu mu ve ek yerleştirme kayıtlarını kaçıranlar kayıt yapabilir mi? İşte ayrıntılar.

DGS'de kayıt yaptırmayanlar ne yapacak?

Kayıt yaptırmayan aday sayısının ÖSYM'ye bildirilmesi nedeniyle belirlenen süreler içerisinde kayıt için başvurmayan ve elektronik kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adaylar daha sonra kayıt talebinde bulunamaz ve herhangi bir hak iddia edemezler.

DGS kazanıp kayıt yaptırmayanlar ek tercih yapabilir mi?

DGS sonuçlarına göre yapılmış olan yerleştirmeler sonunda adayların tercih etmemesi ya da yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması sebebiyle bazı kontenjanlar boş kalmıştı. Bu kontenjanlar için ek tercih alınacak.

DGS ile yerleşenler nasıl kayıt olunur?

DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız ilgili öğretim yılı için geçerlidir. DGS sonucu ile bir yükseköğretim programına yerleşenlerin kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvurmaları gerekmektedir.

2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş yapınca kaçıncı sınıftan başlarım?

Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile yerleşen Üsküdar Üniversitesi önlisans programları mezunları müfredatlarının entegre olması sayesinde önlisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedirler.

DGS'de tercih yapınca puan düşüyor mu?

Sınavı bir önceki yıl kazanmış olsanız bile sınava girebilirsiniz. Ancak 29.07.2010 YÖK genel kurul toplantısında; bir önceki yıl DGS sonucunda üniversiteye yerleşen adayların ÖBP’si 0,45 katsayısı ile çarpılmasına yani ÖBP’de puan kesintisine karar verilmiştir. ÖBP’den yaklaşık 8-12 puan arasında kesinti olabilmektedir.

DGS sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda düşme söz konusu olacak mı?

Evet. Örnek: 2021-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.



