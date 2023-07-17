DGS puan hesaplama nasıl yapılır: 2023 DGS puan hesaplama yöntemleri

2023 DGS puan hesaplama yöntemleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nın (ÖSYM) düzenlediği 2023 DGS sınavı gerçekleştirildi. DGS 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulandı. DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katıldı. Sınav için 1230 bina ve 21 bin 167 salon kullanıldı, emniyet görevlileri dahil 57 bin 608 kişi görev yaptı.
DGS'de sayısal ve sözelden oluşan yetenek testi uygulandı. Sınav saat 10.15'te başladı ve cevaplama süresi 135 dakika oldu.
DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u kamuoyunun erişimine sunuldu. Adaylar ise sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak. Haberimizde DGS sonuçlarının hesaplanma yöntemleri ile ilgili detayları bulabilirsiniz.
DGS puan hesaplama nasıl yapılır?
- DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.
DGS geçiş yapılan bölümler hangileri?
DGS Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
DGS Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.