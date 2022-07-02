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DGS 2022 sınav süresi ve saati: DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak?

DGS 2022 yılında temmuz ayında düzenlenecek. Başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihi beklemeye başladılar. Dikey Geçiş Sınavına girmek isteyenlerin sınav saatinden önce yayınlanan giriş belgesinde belirtilen yerde olmaları gerekiyor. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? DGS kaç dakika sürecek? DGS ile ilgili ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS sınavı kaç dakika sürecek? 2022 DGS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
DGS 2022 sınav saati ve süresi

DGS için geri sayım sona eriyor. Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) giriş belgeleri için beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Temmuz ayının başında gerçekleşecek DGS sınavı ile ilgili aramalar da hız kazandı. Peki, DGS ne zaman, hangi gün? 2022 DGS saat kaçta başlayacak?

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. DGS giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabiliyor. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınav saat 12:30’da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

3 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

DGS SINAVINDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS sınav soru ve cevaplarının sınav bittikten sonra açıklanması beleniyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2021 2022 eğitim öğretim yılı sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.

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