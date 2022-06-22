Özgün YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 üniversite sınav sonuçları
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YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 üniversite sınav sonuçları!

YKS sonuçları açıklanma tarihi üniversite sınavına katılan milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları olacak şekilde düzenlenen sınavda yapılacak değerlendirmelerin ardından YKS sonuçları adayların erişimine açılacak. 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. YKS 2022 tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 YKS sonuç sorgulama...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM TYT, AYT, YDT YKS üniversite sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
YKS sonuçları 2022

Üniversite sınavı (2022-YKS) heyecanı, 18 Haziran ve 19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihlerine çevrildi. ÖSYM yayınladığı takvim üzerinden YKS (TYT, AYT ve YDT) sonuç açıklanma tarihini duyurdu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS sonuç tarihi hakkında detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak.

Tercih işlemlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda son gelişmeler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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