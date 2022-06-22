YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 üniversite sınav sonuçları!

Üniversite sınavı (2022-YKS) heyecanı, 18 Haziran ve 19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihlerine çevrildi. ÖSYM yayınladığı takvim üzerinden YKS (TYT, AYT ve YDT) sonuç açıklanma tarihini duyurdu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS sonuç tarihi hakkında detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan yapacak.

Tercih işlemlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir hafta içinde başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda son gelişmeler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.