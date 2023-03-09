Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularının ne zaman yapılacağı, iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından 2023 sınav takvimi güncellendi ve DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, DGS başvuruları ne zaman yapılacak?

2023 DGS ne zaman?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

DGS 20323 başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; 2023 DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Dikey Geçiş Sınavı Nedir?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Geçiş Yapmak için her sene ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavdır.

DGS’ye kimler başvurabilir?

DGS’ye başvuracak adaylarda, meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.

Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar.

Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

DGS sınavında hangi testler uygulanıyor?

Lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesini amaçlayan bir test uygulanmaktadır.

DGS sınav süresi ne kadar?

Sınav 180 dakika (3 saat)dır.

DGS sonunda bir lisans programına yerleştirilen adaylara ne kadar süre ile hazırlık programı uygulanır.

En çok 3 yarı yıl hazırlık programı uygulanır.

Yeni belge çıkartmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Yeni belge çıkartmak isteyen adaylar, kılavuzda yapılan açıklamalara uygun olarak bir dilekçe hazırlayıp bu dilekçeye Kılavuzda belirtilen ücreti ödediklerini gösteren dekontu da ekleyerek ÖSYM'ye başvurabilirler.

DGS sınav sonucumu öğrenebilir miyim?

Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanmaktadır. Ayrıca ÖSYM'nin internet adresinden de öğrenilebilir.

Sınav sonucunda beklediğimden az puan aldım. Sonuçların tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?