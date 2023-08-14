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DGS taban puanları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM DGS tercih ve yerleştirme işlemleri

DGS tercih tarihleri merak konusu. ÖSYM, 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklandı. DGS taban puanları 2023 kontenjanları tablosu ve tercih takvimi ÖSYM tarafından DGS sınav sonuçların açıklanmasıyla gündem oldu. DGS kontenjanları ve DGS kontenjanları ve adayların tercih sıralaması büyük önem taşıyacak. Peki 2023 DGS taban puanları açıklandı mı? ÖSYM DGS kontenjanları açıklandı mı, tercihler ne zaman başlayacak? İşte, 2023 DGS tercih kılavuzu yerleştirme en küçük ve en büyük puanlarına ilişkin bilgiler.

13:43 . 14/08/2023 Monday
Yeni Şafak
DGS DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS tercih kılavuzu: ÖSYM taban puanları ve kontenjanları

DGS DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS tercih kılavuzu: ÖSYM taban puanları ve kontenjanları

2023 Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz'da yapıldı. Sınava giren adaylar DGS sınav sonuçlarını
tarafından erişe açılmasıyla birlikte sorgulamaya başladı. DGS sınav sonuçları için kritik saatler başlarken gözler
2023 DGS tercih takvimi
ile
Dikey Geçiş taban puanlarına
çevrildi. DGS yerleştirme işlemleri DGS puanları, tercihler ve lisans programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde bulundurularak bilgisayar ortamında yapılıyor. Peki 2023 DGS kontenjanları ve taban puanları belli oldu mu? İşte, DGS başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları.

DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan sizde üniversite ve bölümlerin taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

2022 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2023?

2023 DGS'ye katılan adaylar, tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2022 DGS sınavına katılan adaylar tercihlerini 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapmıştı. Geçen senelerdeki takvimlere göre DGS tercih sürecinin yaklaşık 7 gün sürmesi bekleniyor.

DGS tercihleri nereden, nasıl yapılacak?

2023 DGS tercihleri, http://ais.osym.gov.tr ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

DGS yerleştirme işlemi nasıl, neye göre yapılacak?

2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde DGS puanları büyük öneme sahip olacak. 2023 DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirmeler bilgisayarla yapılacaktır.

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

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DGS taban puanları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM DGS tercih ve yerleştirme işlemleri