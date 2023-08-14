DGS DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 DGS tercih kılavuzu: ÖSYM taban puanları ve kontenjanları
DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.
Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan sizde üniversite ve bölümlerin taban puanlarını inceleyebilirsiniz.
DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.
2022 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2023?
2023 DGS'ye katılan adaylar, tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2022 DGS sınavına katılan adaylar tercihlerini 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapmıştı. Geçen senelerdeki takvimlere göre DGS tercih sürecinin yaklaşık 7 gün sürmesi bekleniyor.
DGS tercihleri nereden, nasıl yapılacak?
2023 DGS tercihleri, http://ais.osym.gov.tr ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.
DGS yerleştirme işlemi nasıl, neye göre yapılacak?
2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde DGS puanları büyük öneme sahip olacak. 2023 DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirmeler bilgisayarla yapılacaktır.
Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.