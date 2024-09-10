2024 Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran'da yapıldı. Sınava giren adaylar DGS sınav sonuçlarını ÖSYM tarafından erişe açılmasıyla birlikte sorgulamaya başladı. DGS sınav sonuçları için kritik saatler başlarken gözler 2024 DGS tercih takvimi ile Dikey Geçiş taban puanlarına çevrildi. DGS yerleştirme işlemleri DGS puanları, tercihler ve lisans programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde bulundurularak bilgisayar ortamında yapılıyor. Peki 2024 DGS kontenjanları ve taban puanları belli oldu mu? İşte, DGS başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları.

DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2024 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan sizde üniversite ve bölümlerin taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

2023 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DGS tercihleri nereden, nasıl yapılacak?

2024 DGS tercihleri, http://ais.osym.gov.tr ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

DGS yerleştirme işlemi nasıl, neye göre yapılacak?

2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde DGS puanları büyük öneme sahip olacak. 2024 DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirmeler bilgisayarla yapılacaktır.