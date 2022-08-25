DGS taban puanları, 4 yıllık geçiş yapılacak bölümler! 2022 DGS tercihleri nasıl yapılır?

DGS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının akabinde, sınava giren binlerce aday DGS tercihlerinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. DGS 2022 tercih kılavuzuna göre tercih yapacak adaylar, üniversite kontenjanlarını ve taban puanlarını öğrenmek için sorgulamalarını sürdürürken; 2022 DGS tercih işlemlerine dair merak edilenler haberimizde...

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI!

DGS tercih tarihleri duyuruldu.

2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2022 DGS TABAN PUANLARI VE GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

DGS 2021 taban puanları ile fikir sahibi olabilirsiniz. Ön lisans mezuniyet alanına göre geçiş yapılacak lisans bölümleri açıklandı.

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DGS TABAN PUANLARI VE GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS TERCİHLERİ YAPILIR?

DGS tercihi yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini tamamlayabilecek.