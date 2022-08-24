DGS tercihleri başladı! 2022 DGS tercihleri nasıl yapılacak?

DGS sonuçları açıklandı. Binlerce adayın merak içerisinde beklediği DGS sınav sonuçları için ÖSYM sonuçların açıklanacağı tarihi 12 Ağustos olarak duyurmuştu. Sonuçl belirtilen tarihten bir gün önce erişime açıldı. Adaylar DGS sonuçlarını sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sorgulayabilecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

2022 DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

DGS tercihleri bugün 24 Ağustos itibariyle başladı.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

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2022-DGS Tercihlerinin Alınmasıhttps://t.co/iVWi1i8KLG pic.twitter.com/zcHIPyjnGB — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 24, 2022

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?

ÖSYM tarafından DGS tercihlerinin alınacağı tarih henüz açıklanmadı. Önümüzdeki hafta tercih kılavuzunun yayımlanması ve tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekler.

Yerleştirme işleminde, 2022-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

DGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2022-DGS Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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2022 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Taban puanlarının ve kontenjanlarının da kısa sürede açıklanması bekleniyor.

2021 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN