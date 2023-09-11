DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! Dikey Geçiş tercih işlemleri yayımlanan kılavuz doğrultusunda 5 Eylül'de sona ermişti. Akabinde ise binlerce öğrencinin gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar ''DGS tercih sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt ararken beklenen açıklama geldi.

2023-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2023-2024 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.