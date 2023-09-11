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DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2023 DGS sonuç sorgulama ekranı

DGS tercih sonuçları 2023 açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları içinbekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen DGS 2023’e toplamda 464 bin 281 aday katıldı. 2 yıllık ön lisans bölümünde okuyan adalar eğitimlerin 4 yıllık lisans olarak tamamlamak için DGS’de ter döktü. ÖSYM 2023 DGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, ÖSYM 2023 DGS sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek? İşte 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuç sorgulama ekranı...

10:29 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
DGS sonuçları

DGS sonuçları

DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! Dikey Geçiş tercih işlemleri yayımlanan kılavuz doğrultusunda 5 Eylül'de sona ermişti. Akabinde ise binlerce öğrencinin gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar ''DGS tercih sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt ararken beklenen açıklama geldi.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI!

Dikey Geçiş Sınavı 16 Temmuz tarihinde ÖSYM'nin sınav merkezlerinde gerçekleşti. 29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Değerlendirme süreci ardından üniversite yerleştirme sonucu ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr ekranı üzerinden erişime açıldı.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

DÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

2023-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2023-2024 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM’nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.



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