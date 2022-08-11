DGS tercihleri başladı mı? 2022 Dikey Geçiş Sınavı tercih ekranı!

DGS sonuçları açıklandı. Binlerce adayın merak içerisinde beklediği DGS sınav sonuçları için ÖSYM sonuçların açıklanacağı tarihi 12 Ağustos olarak duyurmuştu. Sonuçl belirtilen tarihten bir gün önce erişime açıldı. Adaylar DGS sonuçlarını sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sorgulayabilecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak?
2022 DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.Konuyla ilgili detayların tercih kılavuzuyla beraber netleşmesi bekleniyor.
2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
2022 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Taban puanlarının ve kontenjanlarının da kısa sürede açıklanması bekleniyor.