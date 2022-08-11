DGS tercihleri başladı mı? 2022 Dikey Geçiş Sınavı tercih ekranı! DGS tercihleri ile ilgili aramalar hız kazandı. Sınav takvimine göre 12 Ağustos’ta açıklanması beklenen DGS, bugün erişime açıldı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih sürecinin başlayop başlamadığı sorusu gündeme geldi. Peki, 2022 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? İşte 2022 DGS tercih sürecine ilişkin detaylar...

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