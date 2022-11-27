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DHBT imam, müezzin atama puanları

DHBT atama puanları sınava katılım sağlayanların gündeminde. 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı, 27 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 11.15'te sona erecek. DHBT sınavından kaç almak gerekiyor, baraj puanı kaç? 2022 DHBT Diyanet imam hatip, kayyım din hizmetleri ve müezzin taban puanları nedir? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DHBT Taban Puanları 2022: KPSS DHBT Diyanet imam hatip, müezzin, kayyım din hizmetleri taban puanı kaç?
DHBT imam, müezzin-kayyım, Kur'an kursu öğreticisi atanma puanları

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan bir sınavdır. DHBT’ye girenler ya da girecekler DHBT taban puanlarını araştırıyor. İmam Hatip alımı mülakat taban puanları kaç? DHBT alımı taban puanları nedir? İşte DHBT taban puanları.

Diyanet atama mülakat DHBT taban puanları kaç?

  • 4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37
  • İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32
  • İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49
  • 4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77
  • İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90

DHBT Diyanet imam hatip, müezzin, kayyım din hizmetleri taban puanları

KPSS P122 türü nedir?

KPSS DHBT oturumlarına katılacak olan adaylardan ortaöğretim (lise) düzeyinde mezun olan İmam Hatip ve dengi liselerden mezun adayların Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi olarak atanmaları için hesaplanacak olan puan türleri KPSS P122 puan türüdür.

KPSS P123 puan türü nedir?

KPSS DHBT’ye ön lisans düzeyinden katılacak olan adaylar için hesaplanacak puan türüdür.

KPSS P124 puan türü nedir?

KPSS DHBT’ye lisans düzeyinde giren adaylar için hesaplanan puan türüdür. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır.

KPSS Din Hizmetleri Puan Hesaplama: KPSS DHBT sınavından kaç puan almak gerekir?
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