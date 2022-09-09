Sağlık Bakanlığı 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Sonuçları İsim Listesi Belli Oldu!

Sağlık Bakanlığı DHY doktor alımı kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. 1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi sona erdi. Kurs listesi haberimizde.
SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU!
Sağlık Bakanlığı 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) tercih işlemleri, 7 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. 1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği DHY kura tercihleri http://pbs.saglik.gov.tr adresinden alındı.
13 bin 163 doktor ataması başvurularının ardından süreç, Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi bugün canlı yayında gerçekleştirildi.
DOKTOR ATAMASI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün binlerce adayın merakla beklediği 106. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kura çekim sonuçları (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edildi.
UZMAN TABİP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
PRATİSYEN TABİP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MÜNHAL KADROLAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
13.163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI yarın 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi https://t.co/y2u7V3Bczz üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak.
13.163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI yarın 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi https://t.co/y2u7V3Bczz üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 8, 2022