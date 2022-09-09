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Sağlık Bakanlığı 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Sonuçları İsim Listesi Belli Oldu!

Sağlık Bakanlığı 106. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası bugün gerçekleştirildi. Canlı yayında gerçekleştirilen kura sonuçları isim listesi belirlendi. Doktor atamaları DHY kura sonuçları merak ediliyor. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kura sonuçları isim listesi haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DHY DOKTOR ATAMALARI TAM İSİM LİSTESİ: Sağlık Bakanlığı DHY atama sonuçları belli oldu 2022
Sağlık Bakanlığı Doktor Ataması Kura Sonuçları İsim Listesi

Sağlık Bakanlığı DHY doktor alımı kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. 1.261’i uzman doktor, 11.902’si pratisyen olmak üzere 13 bin 163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi sona erdi. Kurs listesi haberimizde.

SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığı 106. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) tercih işlemleri, 7 Eylül 2022 tarihinde sona erdi. 1.261'i uzman doktor, 11.902'si pratisyen olmak üzere 13.163 doktorun görev yerlerinin belirleneceği DHY kura tercihleri http://pbs.saglik.gov.tr adresinden alındı.

13 bin 163 doktor ataması başvurularının ardından süreç, Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi bugün canlı yayında gerçekleştirildi.

DOKTOR ATAMASI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün binlerce adayın merakla beklediği 106. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kura çekim sonuçları (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edildi.

UZMAN TABİP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

PRATİSYEN TABİP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MÜNHAL KADROLAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YERLEŞENLER LİSTESİ

2022 Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) atama kurası sonuçları bugün canlı yayında açıklanacak!
ÖZGÜN
2022 Sağlık Bakanlığı Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) atama kurası sonuçları bugün canlı yayında açıklanacak!
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