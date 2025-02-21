ÖSYM, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvurularının başladığını duyurdu. 2025 MBSTS başvuruları, 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki Diyanet mesleki bilgiler seviye tespit sınavı ne zaman, sınav konuları neler?
MBSTS, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personel için düzenlenen bir sınav olarak bilinmektedir. İmamlar, müezzinler ve Kur'an kursu öğreticileri bu sınava katılabilen gruplar arasında yer alır. Aynı zamanda, sınavın kariyer basamaklarında bir değerlendirme kriteri olarak kullanıldığı da söylenebilir. ÖSYM takvimine göre, 2025 MBSTS başvuruları başladı.
Diyanet mesleki bilgiler seviye tespit sınavı (2025 DİB-MBSTS) başvurusu ne zaman bitecek?
2025 MBSTS sınavına başvurular, 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını 20 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
2025 DİB-MBSTS sınav ücreti ne kadar?
Sınava girecek adaylar, 800,00 TL olan sınav ücretini, 20-28 Şubat 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan bankalara ÖSYM adına yatıracaklardır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı
ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak da yatırabileceklerdir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (1.200,00 TL) yatıracaklardır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) ne zaman yapılacak?
2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), 12 Nisan 2025 Cumartesi tarihinde uygulanacak.
2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı nerede yapılacak?
010 ADANA/MERKEZ
030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ
040 AĞRI//MERKEZ
067 ANKARA/YENİMAHALLE
070 ANTALYA/MERKEZ
090 AYDIN/MERKEZ
100 BALIKESİR/MERKEZ
140 BOLU/MERKEZ
160 BURSA/MERKEZ
190 ÇORUM/MERKEZ
200 DENİZLİ/MERKEZ
210 DİYARBAKIR/MERKEZ
230 ELAZIĞ/MERKEZ
250 ERZURUM/MERKEZ
260 ESKİŞEHİR/MERKEZ
270 GAZİANTEP/MERKEZ
310 HATAY/MERKEZ
330 MERSİN/MERKEZ
341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
346 İSTANBUL 6 (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar)
352 İZMİR/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360 KARS
370 KASTAMONU/MERKEZ
380 KAYSERİ/MERKEZ
410 KOCAELİ/MERKEZ
420 KONYA/MERKEZ
430 KÜTAHYA/MERKEZ
440 MALATYA/MERKEZ
450 MANİSA/MERKEZ
460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ
470 MARDİN/MERKEZ
480 MUĞLA/MERKEZ
510 NİĞDE/MERKEZ
520 ORDU/MERKEZ
530 RİZE/MERKEZ
540 SAKARYA/ADAPAZARI
550 SAMSUN/MERKEZ
560 SİİRT/MERKEZ
580 SİVAS/MERKEZ
590 TEKİRDAĞ/MERKEZ
610 TRABZON/MERKEZ
630 ŞANLIURFA/MERKEZ
650 VAN/MERKEZ
660 YOZGAT/MERKEZ
670 ZONGULDAK/MERKEZ