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Diyanet mesleki bilgiler seviye tespit sınavı (2025-DİB-MBSTS) başvurusu ne zaman bitecek?

Diyanet mesleki bilgiler seviye tespit sınavı (2025-DİB-MBSTS) başvurusu ne zaman bitecek?

10:2621/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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DİB MBSTS başvuru ekranı
DİB MBSTS başvuru ekranı

ÖSYM, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvurularının başladığını duyurdu. 2025 MBSTS başvuruları, 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki Diyanet mesleki bilgiler seviye tespit sınavı ne zaman, sınav konuları neler?

MBSTS, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personel için düzenlenen bir sınav olarak bilinmektedir. İmamlar, müezzinler ve Kur'an kursu öğreticileri bu sınava katılabilen gruplar arasında yer alır. Aynı zamanda, sınavın kariyer basamaklarında bir değerlendirme kriteri olarak kullanıldığı da söylenebilir. ÖSYM takvimine göre, 2025 MBSTS başvuruları başladı.

Diyanet mesleki bilgiler seviye tespit sınavı (2025 DİB-MBSTS) başvurusu ne zaman bitecek?

2025 MBSTS sınavına başvurular, 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını 20 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

2025 DİB-MBSTS sınav ücreti ne kadar?

Sınava girecek adaylar, 800,00 TL olan sınav ücretini, 20-28 Şubat 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan bankalara ÖSYM adına yatıracaklardır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı

ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak da yatırabileceklerdir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (1.200,00 TL) yatıracaklardır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) ne zaman yapılacak?

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), 12 Nisan 2025 Cumartesi tarihinde uygulanacak.

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı nerede yapılacak?

010 ADANA/MERKEZ

030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ

040 AĞRI//MERKEZ

067 ANKARA/YENİMAHALLE

070 ANTALYA/MERKEZ

090 AYDIN/MERKEZ

100 BALIKESİR/MERKEZ

140 BOLU/MERKEZ

160 BURSA/MERKEZ

190 ÇORUM/MERKEZ

200 DENİZLİ/MERKEZ

210 DİYARBAKIR/MERKEZ

230 ELAZIĞ/MERKEZ

250 ERZURUM/MERKEZ

260 ESKİŞEHİR/MERKEZ

270 GAZİANTEP/MERKEZ

310 HATAY/MERKEZ

330 MERSİN/MERKEZ

341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

346 İSTANBUL 6 (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar)

352 İZMİR/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

360 KARS

370 KASTAMONU/MERKEZ

380 KAYSERİ/MERKEZ

410 KOCAELİ/MERKEZ

420 KONYA/MERKEZ

430 KÜTAHYA/MERKEZ

440 MALATYA/MERKEZ

450 MANİSA/MERKEZ

460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ

470 MARDİN/MERKEZ

480 MUĞLA/MERKEZ

510 NİĞDE/MERKEZ

520 ORDU/MERKEZ

530 RİZE/MERKEZ

540 SAKARYA/ADAPAZARI

550 SAMSUN/MERKEZ

560 SİİRT/MERKEZ

580 SİVAS/MERKEZ

590 TEKİRDAĞ/MERKEZ

610 TRABZON/MERKEZ

630 ŞANLIURFA/MERKEZ

650 VAN/MERKEZ

660 YOZGAT/MERKEZ

670 ZONGULDAK/MERKEZ

#DİB
#MBSTS başvuru ekranı
#mesleki bilgiler seviye tespit sınavı

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