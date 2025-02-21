MBSTS, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan personel için düzenlenen bir sınav olarak bilinmektedir. İmamlar, müezzinler ve Kur'an kursu öğreticileri bu sınava katılabilen gruplar arasında yer alır. Aynı zamanda, sınavın kariyer basamaklarında bir değerlendirme kriteri olarak kullanıldığı da söylenebilir. ÖSYM takvimine göre, 2025 MBSTS başvuruları başladı.