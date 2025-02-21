Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Diyanet 2025 aşere kursu kursiyer seçimi sözlü sınavı ne zaman?

Diyanet 2025 aşere kursu kursiyer seçimi sözlü sınavı ne zaman?

09:4721/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Aşere Kursu Kursiyer Seçimi Sözlü Sınav Tarihi
Aşere Kursu Kursiyer Seçimi Sözlü Sınav Tarihi

Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından aşere kursu kursiyer seçimi sözlü sınavı duruyusu yapıldı. Buna göre Diyanet 2025 aşere kursu seçimi sözlü sınavı nisan ayında yapılacak. Peki sınav giriş belgeleri ne zaman nereden yayımlanacak? İşte detaylar.

Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından "Aşere Kursu Kursiyer Seçimi Sözlü Sınav Duyurusu" yapıldı.

Diyanet 2025 Aşere Kursu Kursiyer Seçimi Sözlü Sınavı ne zaman?

Akademi Başkanlığından yapılan duyuruya göre; Aşere Kursu Kursiyer Seçimi Sözlü Sınavı 7-10 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Diyanet 2025 Aşere kursu kursiyer seçimi sözlü sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?

Adaylar, Aşere Kursu Kursiyer Seçimi Sözlü Sınavı için Sınav Merkezi Bilgileri ve Sınav Giriş Belgelerine 02 Nisan 2025 tarihinden itibaren DİBBYS Sınav Modülü üzerinden erişebilecek.

Diyanet Aşere Takrib kursu sınav konuları neler?

Kur'an-ı Kerim, Meal ve Tecvit,

Arapça, b. Temel İslam Bilimleri,

Genel Kültür.



#Diyanet
#Aşere kursu kursiyer seçimi sözlü sınavı
#Diyanet İşleri Başkanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ duyurdu: 21 Şubat Cuma bugün su kesintisi yaşanacak ilçe mahalle ve sokaklar...