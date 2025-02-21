Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından "Aşere Kursu Kursiyer Seçimi Sözlü Sınav Duyurusu" yapıldı.

Diyanet 2025 Aşere Kursu Kursiyer Seçimi Sözlü Sınavı ne zaman?

Diyanet 2025 Aşere Kursu Kursiyer Seçimi Sözlü Sınavı ne zaman?

Akademi Başkanlığından yapılan duyuruya göre; Aşere Kursu Kursiyer Seçimi Sözlü Sınavı 7-10 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Diyanet 2025 Aşere kursu kursiyer seçimi sözlü sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?

Diyanet 2025 Aşere kursu kursiyer seçimi sözlü sınavı giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?

Adaylar, Aşere Kursu Kursiyer Seçimi Sözlü Sınavı için Sınav Merkezi Bilgileri ve Sınav Giriş Belgelerine 02 Nisan 2025 tarihinden itibaren DİBBYS Sınav Modülü üzerinden erişebilecek.