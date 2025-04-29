Fethiye-Marmaris etabında Gonov rüzgarı

Dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl 60. kez koşulan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Fethiye-Marmaris arasındaki 3. etapla devam etti. 175,9 kilometrelik parkurda 23 takımdan 160 sporcu ter döktü. Xds Astana Team sporcusu alev Gonov finişi ilk gören yarışçı oldu. Etapta ikinciliği Tietema Rockets’ten Lander Loockx, üçüncülüğü de Alpecine Deceuninck takımından Tibor del Grosso elde etti.





Fethiye Gaffar Okkan Caddesi’den verilen startta Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaṣ, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Gençlik Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaș’ın yanı sıra çok sayıda medya mensubu ve sporsever yer aldı.





175,9 kilometrelik etap, Akdeniz ile Ege’nin buluştuğu eşsiz doğa manzaraları eşliğinde sporcuları hem fiziksel hem de taktiksel olarak zorladı.





Startla birlikte bisikletçiler, 32,4. kilometredeki 3. kategori tırmanışla güne sert bir başlangıç yaptı. İlk Türkiye Güzellikleri Primi ise 128.9. kilometrede Marmaris’in güzelliklerini öne çıkardı.





Güzergâh üzerinde 100,8. kilometredeki ara sprint kapısı, klasmanda iddialı isimlerin çekişmesine sahne oldu. Etabın son bölümünde yer alan arka arkaya iki tırmanış (138,8 km ve 168,2 km’deki 3. kategori rampalar), kaçış gruplarını ve genel klasman adaylarını belirledi.





Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 4. etabı yarın Marmaris-Akyaka (Kıran) arasındaki 115,4 kilometrelik parkurda koşulacak. "Kraliçe Etap" olarak adlandırılan bu parkur, TUR 2025’in 3154 metre toplam tırmanışı ile genel klasman sıralamasını ciddi biçimde şekillendirecek.











