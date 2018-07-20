Dijital Pazarlama Okulu, global pazarlara açılıyor

2014 yılından beri sektördeki tüm kurum ve bireyleri bu dönüşüme adapte etmeyi hedefleyen Dijital Pazarlama Okulu, uluslararası pazarlarda yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Avrupa dijital yatırımları, 5 yılda 2 katına çıktı. 2012 yılında 24,8 milyar Euro olan Avrupa Dijital Reklam yatırımları, 2017 yılında 48 milyar Euro’ya ulaştı. Bu artışta çift haneli büyüyen pazarlarda, ilk 6 içinde olan Türkiye’de her yıl yaklaşık iki katına yakın bir ivmede artış gösteriyor.

Dijital dünyadaki gelişmeleri sürekli izleyen ve Türkiye’de birçok üniversite ile işbirliği yaparak binlerce katılımcıya; seminer, workshop ve eğitimleriyle katkı sağlayan Dijital Pazarlama Okulu, yeni dönemde global üniversiteler ile temas kuruyor ve Avrupa pazarında faaliyet göstermeye hazırlanıyor.

Teorik eğitimin yanı sıra, atölye çalışmalarına da ağırlık veriyor

Eğitimlerde verimlilik odaklı ilerlediklerini kaydeden Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, şunları söyledi:

“Türkiye’nin, ilk ve en çok tercih edilen dijital eğitim kurumuyuz. Bugüne kadar düzenlediğimiz yüzlerce eğitimde, teorik eğitimin yanı sıra, atölye çalışmalarına da ağırlık verdik ve böylece eğitimlerimiz uygulamalı olarak yapılıyor. Bu yılın ikinci yarısında, ülkemizde elde ettiğimiz başarıyı, global pazarlara taşımayı istiyoruz. Aynı zamanda, hizmet ihracatını arttırarak ülkemize bu anlamda katkı sağlamayı ve nitelik iş gücünü arttırmayı da hedefliyoruz” dedi.

Üniversiteler ile işbirliği yaparak, bilgi paylaşımında bulunuyor

Pazarlama teknolojileri, dijital dönüşüm, dijital reklam kanalları, dijital marka stratejilerini geliştirmek isteyenlere yönelik etkinlikler düzenleyen Dijital Pazarlama Okulu, bünyesinde bulunan 25 eğitmen ile üniversitelerle işbirliği yaparak, birçok başlıkta bilgi paylaşımında bulunuyor. Bu başlıklar; Dijital Pazarlama 101, Google Ads, SEO (Search Engine Optimization), SEM (Seach Engine Marketing), Dijital Dönüşüm, Performans Pazarlaması, Dönüşüm Optimizasyonu, Sosyal Medya İçerik Atölyesi, Sosyal Medya Reklamcılığı, Blog Yönetimi, Bilişim Hukuku, Blockchain Teknolojileri, Fintech, E-Para, UI, UX, Double Click, Programmatic Reklamlar, Viral Pazarlama, Youtube İçerik Atölyesi, Email Marketing, Online İtibar Yönetimi gibi dijital denince akla gelen birçok içerikten oluşuyor.