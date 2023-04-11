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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dijital Türk Lirası Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Spor Salonu’nda vatandaşlara seslendi. 2023 seçimlerine yönelik AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısında birçok müjde veren Erdoğan Dijital Türk Lirası projesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Peki Dijital Türk lirası nedir? Dijital Türk lirası ne zaman çıkacak? İşte detaylar.

17:27 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Dijital Türk lirası nedir? Dijital Türk lirası ne zaman çıkacak?

Dijital Türk lirası nedir? Dijital Türk lirası ne zaman çıkacak?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Spor Salonu’nda vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuyla paylaştığı seçim beyannamesinde Dijital Türk Lirası hakkında da açıklamada bulundu.

DİJİTAL TÜRK LİRASI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuyla paylaştığı seçim beyannamesinde Dijital Türk Lirası hakkında da açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:


"Üretimin tabana yayılmasında çok önemli görev ifa eden KOBİ’lerimizi, büyüyen ekonomimizin lokomotifleri olarak, finansmandan istihdama her alanda daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Bugüne kadar hassasiyetle devam ettirdiğimiz bütçe disiplininden önümüzdeki dönemde de taviz vermeyeceğiz. Tasarım ve kriptoloji altyapısını kurduğumuz yeni nesil Dijital Türk Lirası projemizi hayata geçireceğiz."

DİJİTAL TÜRK LİRASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Merkez Bankası da daha önce yaptığı açıklamada Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini paylaşmıştı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası kullanımına ilişkin açıklamada bulunarak şu ifadelere yer vermişti:


"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. TCMB, teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecektir. Yapılan testler sonucu elde edilen bulgular geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.


Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir.


Dijital Türk Lirası’nın hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası’nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir."




#Dijital para
#Türk Lirası
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Seçim beyannamesi
27 dakika önce
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