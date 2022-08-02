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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllığa tamamlamak isteyenler 2022 DGS'ye girdiler. Ağustos ayı geldi ve sonuç tarihleri yavaş yavaş araştırılmaya başlandı. 2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuç açıklanma tarihi hakkında bilgi verildi. Peki, DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dikey Geçiş Sınavı 2022 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları 2022

Dikey Geçiş Sınavı'na girenler artık sonuçlara odaklanmış durumda... Sonuçlar ağustos ayında açıklanacak. Tam tarihi henüz bilmeyenler "DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?" diye soruyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2022 sonuçları 13 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

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DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Eğitimini 4 yıllık üniversiteye tamamlamak isteyen lisans adayları için DGS sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2022 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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