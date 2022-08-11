Özgün ÖSYM 2022 DGS sonuçlarını açıkladı DGS sonuçları nasıl sorgulanır?
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ÖSYM 2022 DGS sonuçlarını açıkladı! DGS sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖSYM'den son dakika DGS sonuçları ile ilgili açıklama geldi. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıllığa tamamlamak isteyenler 2022 DGS'ye girdiler. Ağustos ayı geldi ve sonuç tarihleri merak ediliyordu. 2022 DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, DGS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM AİS DGS sonuç sorgulama ekranı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dikey Geçiş Sınavı 2022 sonuçları açıklandı: ÖSYM AİS DGS SONUÇ EKRANINA GİRİŞ!
DGS sonuçları 2022

Dikey Geçiş Sınavı'na girenler artık sonuçlara odaklanmış durumdaydı. DGS sonuçları bugün açıklandı. Sınav takvimine göre 12 Ağustos’ta açıklanması beklenen DGS, bugün erişime açıldı. DGS sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından TC kimlik no ve şifre ile öğrenilebilecek.

2022 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

DGS 2022 sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklandı.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Eğitimini 4 yıllık üniversiteye tamamlamak isteyen lisans adayları için DGS sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar DGS sonuçlarının açıklanması ile tercihlerini yapabilecek. DGS 2022 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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