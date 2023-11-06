Türkiye'nin günlerdir konuştuğu vergi kaçırma bahis ve kara para aklama gibi suçlamalarla Engin Polat ve Dilan Polat'la beraber birçok kişi tutuklandı. Polat çiftinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Cezaevindeki ilk gününde revire kaldırılan Dilan Polat, “Ticari faaliyetlerimizi eşim Engin Polat yürütmektedir. Ben daha çok marka yüzü olarak sosyal medya çalışmaları yapmaktayım." ifadelerini kullandı.Peki Dilan Polat savcıya ne dedi, ifadesinde ne konuştu suçlamaları kabul etti mi?