Dilan Polat cezası belli oldu mu, ne kadar ceza alacak?
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun içerisinde bulunduğu araç, polisler eşliğinde cezaevine giriş yaptı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette 40 sayfa soru sorulan Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 18 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.
Dilan Polat ifadesinde ne dedi?
Polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi. Dilan Polat'ın İstanbul Emniyeti'nde verdiği ifade de ortaya çıktı. Ağlayarak ifade verdiği iddia edilen Dilan Polat, aylık gelirlerinin 150- 200 bin lira arası olduğunu söylediği öğrenildi.
Polat'ın, "Ben para işlerine karışmam. Ticari işlerle bir ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" dediği ortaya çıktı.
Engin ve Dilan Polat'ın "Neden ikamet değişikliği yaptınız?" sorusuna "Çocukların okulu için" cevabını verdikleri ileri sürüldü.
Dilan Polat ve Engin Polat ne kadar aylık geriri olduğunu söyledi?
Engin Polat, iddiaları reddedip; "Tümü ticari ilişkidir. Şirket açtım, kapattım, sonra tekrar açtım" diyerek parayı biriktirdiklerini söyledi. Avukat Ahmet Gün'ün ise şirketlerin sahibinin Engin Polat olduğunu ve kendi kazancının aylık 300 bin lira olduğunu söylediği ifade edildi. Polat çiftinin aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.
“Senin görgüsüzlüklerin ve aşırılıkların yüzünden bu hale geldik”
Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu'nun adliye sürecinde tartışma yaşadığı iddia edildi. Doğu'nun, kardeşine "Senin görgüsüzlüklerin ve aşırılıkların yüzünden bu hale geldik" diye bağırdığı duyuldu.
Baba Sezgin Polat suçu avukata attı
Engin Polatın babası Sezgin Polat’ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün’ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün’ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.
“Oğlum sana kim bakacak”
Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu.
Dilan Polat hangi cezaevinde?
Tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.