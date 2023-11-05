Dilan Polat, Engin Polat

, Sezgin Polat ve Sıla Doğu "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Vergi usul kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Yasadışı bahis" suçlarından İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Peki Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezası belli oldu mu? Dilan Polat ve Engin Polat ne kadar ceza alacak, cezası ne olacak? Dilan Polat ifadesinde ne dedi, ne konuştu? Dilan Polat hangi cezaevine gönderildi? Tüm bu soruların detaylarını haberimizde derledik.