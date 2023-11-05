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Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı: Dilan Polat'ın İstanbul Emniyeti'nde verdiği ifade de ortaya çıktı! Alacakları ceza belli oldu

Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Dilan Polat'ın sorgusu 5 dakika sürerken, Engin Polat'ın sorgusu 10 dakika sürdü. Dilan Polat'ın hakimlikte sorgusu sırasında fenalaşarak bayıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dilan Polat emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Peki Dilan Polat ifadesinde ne dedi? Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezası belli oldu mu? Dilan Polat ne kadar ceza alır? Dilan Polat ve Engin Polat kaç sene hapis cezası alacak? İşte tüm detaylar.

11:31 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 11:40 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dilan Polat cezası belli oldu mu, ne kadar ceza alacak?

Dilan Polat cezası belli oldu mu, ne kadar ceza alacak?

Dilan Polat, Engin Polat
, Sezgin Polat ve Sıla Doğu "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Vergi usul kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Yasadışı bahis" suçlarından İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Peki Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezası belli oldu mu? Dilan Polat ve Engin Polat ne kadar ceza alacak, cezası ne olacak? Dilan Polat ifadesinde ne dedi, ne konuştu? Dilan Polat hangi cezaevine gönderildi? Tüm bu soruların detaylarını haberimizde derledik.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun içerisinde bulunduğu araç, polisler eşliğinde cezaevine giriş yaptı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, bu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette 40 sayfa soru sorulan Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 18 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

Dilan Polat ifadesinde ne dedi?

Polis ekiplerince 4 gün boyunca süren ifade alma işlemlerinde Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a ise 40 sayfa soru sorulduğu öğrenildi. Dilan Polat'ın İstanbul Emniyeti'nde verdiği ifade de ortaya çıktı. Ağlayarak ifade verdiği iddia edilen Dilan Polat, aylık gelirlerinin 150- 200 bin lira arası olduğunu söylediği öğrenildi.

Polat'ın, "Ben para işlerine karışmam. Ticari işlerle bir ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" dediği ortaya çıktı.

Engin ve Dilan Polat'ın "Neden ikamet değişikliği yaptınız?" sorusuna "Çocukların okulu için" cevabını verdikleri ileri sürüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat ne kadar aylık geriri olduğunu söyledi?

Engin Polat, iddiaları reddedip; "Tümü ticari ilişkidir. Şirket açtım, kapattım, sonra tekrar açtım" diyerek parayı biriktirdiklerini söyledi. Avukat Ahmet Gün'ün ise şirketlerin sahibinin Engin Polat olduğunu ve kendi kazancının aylık 300 bin lira olduğunu söylediği ifade edildi. Polat çiftinin aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.

“Senin görgüsüzlüklerin ve aşırılıkların yüzünden bu hale geldik”

Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu'nun adliye sürecinde tartışma yaşadığı iddia edildi. Doğu'nun, kardeşine "Senin görgüsüzlüklerin ve aşırılıkların yüzünden bu hale geldik" diye bağırdığı duyuldu.

Baba Sezgin Polat suçu avukata attı

Engin Polatın babası Sezgin Polat’ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün’ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün’ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

“Oğlum sana kim bakacak”

Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu.

Dilan Polat hangi cezaevinde?

Tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.

Dilan Polat ne kadar ceza alır? Dilan Polat ve Engin Polat kaç sene hapis cezası alacak?

Engin ve Dilan Polat hakkındaki suçlamalarla ilgili konuşan Av. Burak Evci, D
ilan Polat ve Engin Polat çitnin suçları kesinleşirse 30 yıla kadar hapis cezası alabilecekler
ini söyledi. Haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin alabilecekleri ceza için şunları söyledi: "Çiftin suçları kesinleşirse minimum 30 yıla kadar hapis cezası alabilir. Ayrıca suçların birden fazla kez işlenmiş olması halinde, yani zincirleme suç hükümlerinin uygulanması halinde ve işledikleri başka suçların ortaya çıkması halinde bu ceza kat kat artacaktır."

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#engin polat
32 dakika önce
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Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı: Dilan Polat'ın İstanbul Emniyeti'nde verdiği ifade de ortaya çıktı! Alacakları ceza belli oldu