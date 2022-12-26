Bu hataları sakın yapmayın: Diş hassasiyetine neden oluyor

Medical Park Ordu Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden Dt. Tuğçe Serdaroğlu, diş hassasiyetine neden olabilecek durumlar hakkında açıklamalarda bulundu.

DİŞ HASSASİYETİ NEDEN OLUR?

YANLIŞ FIRÇALAMA DİŞ HASSASİYETİNE SEBEP OLABİLİR

Diş hassasiyetinin dişleri kaplayan dentin tabakasının zarar görmesi sonucu ortaya çıkması nedeniyle bir diş hekimine gidilerek, önerilecek tedaviyi uygulamak gerekildiğinin altını çizen Dt. Tuğçe Serdaroğlu, “Diş hassasiyetini ortaya çıkaran birçok etken vardır. Kimisi doğrudan diş yapısından kimisi de yanlış fırçalama ve beslenme gibi kişiden nedenlerden kaynaklanabilir. Dişleri sert ve hızlı bir şekilde fırçalamak, diş etine zarar verebilir. Dentin ve enamel tabakaları da bundan dolayı aşınabilir. Asitli yiyecek ve içecek tüketmek de diş eti yapısında enamel tabakasını eritebilir. Bundan dolayı da kişi ekşi ürün tükettiğinde dişlerde hassasiyet meydana gelir. Ağız bakımında kullanılan bazı asit içerikli bakım suları da diş etlerinde hassasiyete neden olabilir. Peroksitli ve sodalı malzemeler içeren diş beyazlatma ürünleri de diş hassasiyetine neden olabilir” dedi.

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DİŞ YAPISINDA OLUŞAN TARTAR VE BAKTERİLER, İLTİHAPLANMAYA YOL AÇAR

Kişilerde çürük diş varsa, bu durumun da diş hassasiyetine sebep olduğunu, diş yapısında oluşan tartar ve bakterilerin de iltihaplanmaya yol açtığını aktaran Dt. Serdaroğlu, “Diş yapısında oluşan tartar ve bakteriler iltihaplanmaya da yol açar. Bunun sonucunda şişen diş etleri diş kökünü koruma özelliğini kaybedince dişlerde hassasiyet meydana gelir. Diş etlerinin çekilmesi sonucunda koruyucu tabaka da zarar görür, diş hassasiyeti oluşur” ifadelerine yer verdi.

UYURKEN DİŞ GICIRDATANLARDA DİŞ YAPISI ZARAR GÖREBİLİR

Medical Park Ordu Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden Dt. Tuğçe Serdaroğlu, uyurken diş gıcırdatan kişilerin diş yapısının bozulabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bazı kişiler özellikle uyurken dişlerini istemsiz bir şekilde gıcırdatabilir. Bunun sonucunda çene olduğu kadar diş yapısı da zarar görebilir. Dişteki enamel tabakası zarar görünce diş hassasiyeti oluşabilir. Genelde ağız kuruluğuna neden olan ilaçlar tükürük miktarını azaltarak plak, bakteri artışına neden olabilir. Tüm bunların sonucunda da diş hassasiyeti oluşur.”

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ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURULMASI, YILDA 2 KEZ DİŞ KONTROLLERİ YAPILMASI GEREKİYOR

Diş hassasiyetini önlemek için yapılabileceklere değinen Dt. Serdaroğlu, “Öncelikle diş kontrollerinizi yılda 2 kez yaptırmalısınız. Bunu bir rutin haline getirin. Florlu diş bakım ürünlerini kullanın. Diş hassasiyetine iyi gelen ürünler için doktorunuzdan tavsiyesiyle alabilirsiniz. Bu ürünler sayesinde hassasiyeti azaltabilirsiniz. Diş fırçası olarak ise yumuşak fırçaları tercih edin. Ağız içi temizliğini düzenli yapın. Asitli yiyecek ve içecekleri tüketmeyin” şeklinde konuştu.

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Diş sağlığını koruma ve muhafaza etmek için önerilen önlemler şunlardır:

Günlük olarak dişlerinizi fırçalayın: En az iki kez günde dişlerinizi fırçalayın ve diş ipi kullanın.

Ağız içinde pH dengesi koruyun: Ağız içinde pH dengesi korunması, diş çürümesini önlemeye yardımcı olur.

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Ağız hijyeni için özel ağız suyu kullanın: Ağız suyu, dişlerin üzerinde oluşan bakterileri öldürür ve ağız sağlığını korur. Dişlerinizi düzenli olarak kontrol ettirin: Dişlerinizi en az bir kez yılda bir diş hekimine götürün ve dişlerinizi kontrol ettirin.

Güzel bir diş sağlığı için yiyecekleri dikkatle seçin: Özellikle şekerli yiyecekler dişlerin çürümesine neden olabilir. Bu yüzden, şekerli yiyecekleri az tüketin ve dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağız içinde pH dengesi koruyun.

Ağız içinde çürükleri önleyin: Çürükler, ağız içinde bulunan bakterilerin diş etlerine ve dişlerin üzerine nüfuz etmesi sonucu oluşur. Çürükleri önlemek için dişlerinizi fırçalayın ve diş ipi kullanın. Ayrıca, şekerli yiyecekleri az tüketin.

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