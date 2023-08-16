Dışişleri Bakanlığı, Aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavı için yayımladığı duyuruda, sınavda başarılı olan 110 personeli istihdam edeceğini duyurdu. KPSS şartı olmayan sınav başvurularında üniversitelerin 4 yıllık bölümlerden mezun olmak ve yabancı dil bilmek yeterli. Peki Dışişleri Bakanlığı konsolosluk ve ihtisas memuru sınavına kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler? Sınav ne zaman? Detaylar haberimizde...

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

15 Ağustos 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Konsolosluk ve İhtisas Memuru kadroları için 110 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular 29 Ağustos 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI | KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

En az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olmak.

İyi derecede İngilizce ve en az bir yabancı dil bilmek.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Ağır hapis veya adli para cezası almamak.

Sağlık durumu itibariyle görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik çağına gelmemiş olmak.

Başvuru şartlarına uygun olan adaylar, 29 Ağustos 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine başvuru yapabileceklerdir.







