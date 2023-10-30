Namaz saatleri, ezan vakitleri
31 Ekim 2023 Salı İstanbul namaz vakitleri
31 Ekim 2023 Salı İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 06:00
- Güneş: 07:26
- Öğle: 12:53
- İkindi: 15:42
- Akşam: 18:10
- Yatsı: 19:30
31 Ekim 2023 Salı Ankara namaz vakitleri
31 Ekim 2023 Salı Ankara ezan saatleri
İmsak: 05:44
Güneş: 05:09
Öğle: 12:37
İkindi: 15:29
Akşam: 17:56
Yatsı: 19:15
31 Ekim 2023 Salı İzmir namaz vakitleri
31 Ekim 2023 Salı İzmir ezan saatleri
İmsak: 06:07
Güneş: 07:29
Öğle: 13:00
İkindi: 15:54
Akşam: 18:21
Yatsı: 19:38
31 Ekim 2023 Salı Antalya namaz vakitleri
31 Ekim 2023 Salı Antalya ezan saatleri
İmsak: 05:52
Güneş: 07:13
Öğle: 12:46
İkindi: 15:43
Akşam: 18:09
Yatsı: 19:25
31 Ekim 2023 Salı Bursa namaz vakitleri
31 Ekim 2023 Salı Bursa ezan saatleri
İmsak: 06:00
Güneş: 06:24
Öğle: 12:52
İkindi: 15:43
Akşam: 18:11
Yatsı: 19:30
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.