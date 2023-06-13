Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramında kurban ibadetini yerine getirecek için kurban kesim ücretlerinin ne kadar olduğunu ve büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanı konuya dair bir açıklamada yaparak 2023 yurt içi ve yurt dışı kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Peki, 2023 kurban kesim bedeli ne kadar? İşte detaylar ve Diyanet'in açıklaması ve 2023 büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları...

Diyanet vekalet kurban fiyatı ne kadar 2023?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı. Buna göre; Ülkemizde 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

2023 büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları

2023 yılı şiçin kurbanlık fiyatları, şehirlere ve satış yerlerine göre farklılık göstermektedir. Ancak tahmini olarak fiyatların şu aralıklarda olması beklenmektedir: 2023 yılı kurbanlık fiyatları henüz açıklanmadı. 2023 yılında ortalama bir ton dana fiyatının 50.000 ile 100.000 TL arasında olması beklenmektedir. Ancak, bu fiyatlar bölgeye ve hayvanın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Kurban Bayram tatili kaç gün?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.



