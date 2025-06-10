Diyanet’ten yeni evli çiftlere umre desteği: O tarihten sonra evlenenler faydalanacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke’de gazetecilerle bayramlaşma programında yaptığı açıklamada, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında aile yapısını güçlendirmeye yönelik yeni projeleri tanıttı. Erbaş, yeni evlenen genç çiftlere ise umre desteği sağlanacağını açıkladı. İşte yeni evlilere yapılacak umre desteğinin detayları.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hac süreci dolayısıyla bulunduğu Mekke’de Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde gerçekleşen programda, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte aileye yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Erbaş, konuşmasında ailenin toplumun temeli ve bireyin kişilik gelişimindeki rolüne dikkat çekerek, “Aile, bireyin huzurunu sağlayan ve toplumsal yapının temelini oluşturan hayati bir kurumdur. İnsan burada değerlerini kazanır, hayatı burada öğrenir,” dedi.
AİLEYE ÖZEL UMRE PROGRAMLARI
Aile yapısını güçlendirmek amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Erbaş, bu kapsamda ailelere ve gençlere yönelik özel umre programları düzenlediklerini aktardı. “Aile fertlerinin kutsal topraklarda birlikte ibadet etmelerine ve manevi bir atmosferi paylaşmalarına imkân tanıyoruz,” ifadelerini kullandı.