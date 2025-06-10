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Diyanet’ten yeni evli çiftlere umre desteği: O tarihten sonra evlenenler faydalanacak

Diyanet’ten yeni evli çiftlere umre desteği: O tarihten sonra evlenenler faydalanacak

18:3610/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Diyanet'ten yeni evlenen çiftlere umre desteği
Diyanet'ten yeni evlenen çiftlere umre desteği

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke’de gazetecilerle bayramlaşma programında yaptığı açıklamada, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında aile yapısını güçlendirmeye yönelik yeni projeleri tanıttı. Erbaş, yeni evlenen genç çiftlere ise umre desteği sağlanacağını açıkladı. İşte yeni evlilere yapılacak umre desteğinin detayları.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hac süreci dolayısıyla bulunduğu Mekke’de Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde gerçekleşen programda, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte aileye yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Erbaş, konuşmasında ailenin toplumun temeli ve bireyin kişilik gelişimindeki rolüne dikkat çekerek, “Aile, bireyin huzurunu sağlayan ve toplumsal yapının temelini oluşturan hayati bir kurumdur. İnsan burada değerlerini kazanır, hayatı burada öğrenir,” dedi.


AİLEYE ÖZEL UMRE PROGRAMLARI

Aile yapısını güçlendirmek amacıyla çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Erbaş, bu kapsamda ailelere ve gençlere yönelik özel umre programları düzenlediklerini aktardı. “Aile fertlerinin kutsal topraklarda birlikte ibadet etmelerine ve manevi bir atmosferi paylaşmalarına imkân tanıyoruz,” ifadelerini kullandı.


GENÇ ÇİFTLERE UMRE DESTEĞİ

Erbaş,
2025 yaz döneminde yeni evli çiftlere yönelik özel bir destek sunulacağını
da açıkladı.
Buna göre,
1 Haziran 2024 sonrası evlenen 500 genç çiftin umre ücretinin yarısı
, Diyanet’in ikinci vakfı olan MÜSDAV (Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı) tarafından karşılanacak.
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