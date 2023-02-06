Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller ise şöyle: Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.

Diyarbakır depreminde son durum

Diyarbakır'dan son gelen bilgilere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 226 kişi yaralandı. Vali Ali İhsan Su, şu açıklamalarda bulundu: "Depremde 7 bina çöktü. Tüm ekiplerimiz alanda. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor."

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da Valilik koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. Diyarbakır'da ilk belirlemelere göre, yıkılan 6 binada arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yıkılan binada, ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Binadan şimdiye 7 kişi çıkarıldı, enkazdan çıkarılanlar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yıkılan binada, ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Binadan şimdiye 7 kişi çıkarıldı, enkazdan çıkarılanlar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'nde altı iş merkezi olan bina ile merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki bir apartmanda ve Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi'ndeki bir binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Enkazdan çıkarılanlar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yakınları enkaz altında olan vatandaşlara, AFAD ekiplerince battaniye dağıtıldı. Yıkılan binaların çevresinde çok sayıda kişi de enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

Diyarbakır’da okullar kaç gün tatil edildi?

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem olan illerde okulların tatil durumu hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabında şu paylaşım yapıldı; "Bakanımız Mahmut Özer, Malatya’da Açıklamalarda Bulundu

“Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz."



