2023 Gaziantep seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlanılacak. Bu haberimizde Sivas seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Gaziantep Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Gaziantep milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? 28. Dönem Gaziantep milletvekilleri kimler? İşte Gaziantep seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.