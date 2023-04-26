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Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Diyarbakır milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Diyarbakır belediyesi kimde, hangi partide? İşte Diyarbakır seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

17:35 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Diyarbakır seçim sonuçları

Diyarbakır seçim sonuçları

2023 Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları Diyarbakırlı vatandaşların yoğun gündeminde. 2018'de yapılan seçimde 12 milletvekili çıkarabilen Diyarbakır ilinin 9 milletvekili Halkların Demokratik Partisi'ne, 3 milletvekili ise Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %83,55 oranlarında gerçekleşmişti.

Diyarbakır ili seçim çevresinde 19 siyasi parti ve 1 bağımsız aday seçimlere katılmıştır. Diğer illerde aday gösteren Adalet Birlik Partisi, Anavatan Partisi aday çıkarmazken, Emek ve Özgürlük İttifakı bileşeni olan Türkiye İşçi Partisi, ATA İttifakı bileşenleri olan Adalet Partisi ve Zafer Partisi resmi olarak aday çıkarmamıştır. Millet İttifakı protokolü gereği Cumhuriyet Halk Partisi 2. sıra adayı DEVA Partisi'ne, 3. sıra adayı ise Saadet Partisi'ne ayrılmıştır.

YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. İşte Diyarbakır seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Mehmet Galip Ensarioğlu

2- Mehmet Said Yaz

3- Suna Kepolu Ataman

4- Ayşegül Biçer

5- Aziz Alper Biten

6- Abdulvahit Güvensen

7- Feyzullah Şimşek

8- Hatice Seydaoğlu

9- Abdurrahman Kikizade

10- Tahsin Arslan

11- Muhammed Ahmet Mahsum Melikoğlu

12- Seyid Kutup Yıldırım

CHP DİYARBAKIR 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Ali İhsan Merdanoğlu

Abdurrahman Ergin

Cevdet Nasıranlı

İsmail Akyıl

Gönül Özel

Laleş Ertuğrul Uysal

Esra Arslan

Mahir Yılmaz

Mehmet Ali Özmen

Zeynep Deniz Erk

Özlem Kaya

İYİ Parti Diyarbakır Milletvekili Adayları

1- Vejdin Ensarioğlu

2- Mustafa Şenay Canoruç

3- Erdal Yılmaz

4- Hüseyin Güran

5- Seçil Akın

6- Mehmet Emin Ekin

7- Ahmet Başari

8- Kenan Kaya

9- Emrullah Çeri

10- Yakup Özkaya

11- Nazım Kaya

12- Erkan Yılmaz

MHP Diyarbakır milletvekili adayları

1 HASAN ÖZMEN

2 AHMET GÜZEL

3 ZÜLKÜF ASLAN

4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU

5 FEYZİ YİĞİTKAN

6 İLKNUR YILMAZ

7 AHMET TUNCALP

8 MAHSUM YILMAZ

9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ

10 GÖKALP KAYACAN

11 OSMAN SAĞSÖZ

12 SERKAN ALYAPRAK

Yeşil Sol Parti Diyarbakır milletvekili adayları

1 BERDAN ÖZTÜRK

2 HALİDE TÜRKOĞLU

3 OSMAN CENGİZ ÇANDAR

4 ADALET KAYA

5 SERHAT EREN

6 SEVİLAY ÇELENK ÖZEN

7 MEHMET KAMAÇ

8 CEYLAN AKÇA CUPOLO

9 MEHMET EMİN AKTAR

10 AZAD BARIŞ

11 SONGÜL AYTEK AVŞAR

12 SAMET MENGÜÇ

2023 seçimi Diyarbakır sonuçları

2023 Diyarbakır cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem kazanan Diyarbakır milletvekilleri burada yer alacaktır.

Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)Diyarbakır Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 64,3’ünü alırken, Diyarbakır Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 27,4’ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 6,2’sini, Meral Akşener ise oyların yüzde 1’ini aldı.

Diyarbakır milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Diyarbakır oy oranı % 22,9 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 7’sini aldı. Diyarbakır’da HDP 9 milletvekili çıkardı.

Diyarbakır’da hangi parti ne kadar oy aldı? Diyarbakır’da hangi parti kazandı?

HDP % 65,5

AK Parti % 21,5

İYİ Parti % 2,8

CHP % 2,5

Diyarbakır yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Adan Selçuk Mızraklı oyların % 62,93’ünü alırken, AK Parti adayı Cumali Atilla ise oyların % 30,99’unu aldı.

Diyarbakır İl Genel Meclisi seçim sonuçları

HDP % 62,25

AK Parti % 31,09

SP % 3,11

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1


İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları
İzmir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim genel sonucu oy oranları

İzmir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. 600 milletvekilinin Meclis’te yer alacağı oylamada yüzde 7 seçim barajını geçen siyasi parti adayları ile yeterli oy oranını elde eden bağımsız adaylar mecliste yer almaya hak kazanmakta. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan yarışacak. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti, MHP, BBP ve YRP “Cumhur İttifakı” altında, CHP, İYİ Parti, Saadet, Deva, Gelecek ve DP “Millet İttifakı” altında seçimlere girecek. Peki İzmir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? İzmir milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte İzmir seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.


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#diyarbakır
33 dakika önce
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